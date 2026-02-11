Καναδάς: 18χρονη τρανς η υπεύθυνη για το μακελειό επιβεβαίωσε η αστυνομία – Σκότωσε και τη μητέρα και τον αδελφό της

Καναδάς: 18χρονη τρανς η υπεύθυνη για το μακελειό επιβεβαίωσε η αστυνομία – Σκότωσε και τη μητέρα και τον αδελφό της

Ένα 18χρονο τρανς άτομο με το όνομα Τζέσι Στρανγκ, στο οποίο είχε αποδοθεί το αρσενικό φύλο κατά τη γέννησή του και στη συνέχεια αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα, φέρεται να διέπραξε το μακελειό στο Τάμπλερ Ριτζ του δυτικού Καναδά και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου.

Καναδάς: Βίντεο από το σχολείο που έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης με 10 νεκρούς – Αναφορές ότι 18χρονη προκάλεσε το μακελειό

Με την άφιξη των δυνάμεων της τάξης στον τόπο του μακελειού, μέσα σε ένα κολέγιο-λύκειο, «πυροβολισμοί ερρίφθησαν προς την πλευρά τους» από αυτό το άτομο, εξήγησε ο αναπληρωτής επίτροπος της Βασιλικής Χωροφυλακής του Καναδά Ντουέιν ΜακΝτόναλντ. Η 18χρονη σκότωσε επίσης τη μητέρα της και τον αδελφό της, πρόσθεσε.

Καναδάς: Μακελειό σε σχολείο με τουλάχιστον 10 νεκρούς και 27 τραυματίες – Η τρίτη πιο πολύνεκρη επίθεση στην ιστορία της χώρας

Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν έχει “ιδέα” για το κίνητρο της επίθεσης. “Δεν έχουμε ακόμη ιδέα για το κίνητρο… Θα ήταν πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες για τα κίνητρα σε αυτό το στάδιο”, δήλωσε ο Ντουέιν ΜακΝτόναλντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ένας δημόσιος λογαριασμός στο YouTube που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον Jesse Strang εμφάνιζε μια σημαία τρανς και χρησιμοποιούσε αντωνυμίες «αυτή/αυτήν». Αυτοί οι ισχυρισμοί εξαπλώθηκαν γρήγορα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τροφοδότησαν έντονη διαδικτυακή συζήτηση.

8 όχι 9 οι νεκροί

Η καναδική αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης σήμερα ότι η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, και όχι σε εννέα όπως ανέφεραν μέχρι πρότινος οι αρχές.

“Θα ήθελα να διορθώσω κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν χθες (Τρίτη) και να διευκρινίσω ότι συνολικά εννέα άνθρωποι πέθαναν” κατά την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της ύποπτης για το μακελειό, η οποία επίσης πέθανε, δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος.

“Αρχικά, πιστεύαμε ότι ένα από τα θύματα, μια γυναίκα που έφερε σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο από μέλη των δυνάμεών μας, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία έκτοτε επιβεβαίωσε ότι αυτό δεν συνέβη. Η γυναίκα είναι ζωντανή”, δήλωσε.

Καναδός πρωθυπουργός: Πράξη «απίστευτης ωμότητας»

Λίγο νωρίτερα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ μιλώντας ενώπιον του Κοινοβουλίου χαρακτήρισε πράξη “απίστευτης ωμότητας” το μακελειό με οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του δυτικού Καναδά.

“Χθες το πρωί, γονείς στο Τάμπλερ Ριτζ έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο, μερικά δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να τα σφίξουν στην αγκαλιά τους”, δήλωσε με σπασμένη φωνή ο πρωθυπουργός ενώπιον του Κοινοβουλίου. “Αυτό που συνέβη έχει βυθίσει το έθνος μας σε σοκ, και όλους μας στο πένθος”, πρόσθεσε.

