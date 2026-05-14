Πατέρας διαγνώστηκε με νόσο του κινητικού νευρώνα στα 37 – Το πρώτο σύμπτωμα που παρατήρησε

Η ALS (Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση, γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα) συχνά ξεκινά με ήπια σημάδια που εύκολα περνούν απαρατήρητα. Στην περίπτωση ενός 37χρονου πατέρα από την Οκλαχόμα, το πρώτο ανεπαίσθητο σύμπτωμα της νόσου εμφανίστηκε ενώ έπαιζε γκολφ.

Τι είναι η νόσος ALS (Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση)

Η ALS είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που καταστρέφει τους κινητικούς νευρώνες στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Καθώς αυτά τα νευρικά κύτταρα φθείρονται, οι μύες εξασθενούν, οδηγώντας σε δυσκολία στην ομιλία, την κατάποση και την αναπνοή. Ορισμένα χαρακτηριστικά της νόσου είναι τα εξής:

Περίπου το 5% με 10% των περιπτώσεων είναι κληρονομικές.

Τα ακριβή αίτια παραμένουν ασαφή.

Το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 5 έτη μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγο μετά τον θάνατο του αστέρα του Grey’s Anatomy, Eric Dane, ο οποίος έφυγε από τη ζωή νωρίτερα φέτος σε ηλικία 53 ετών, μόλις 10 μήνες μετά την ανακοίνωση της δικής του διάγνωσης με νόσο του κινητικού νευρώνα.

Το πρώτο σύμπτωμα που παρατήρησε ένας 37χρονος άνδρας ενώ έπαιζε γκολφ

Ο Dave Hall, πατέρας δύο παιδιών, διαγνώστηκε με ALS (νόσο του κινητικού νευρώνα) έναν χρόνο μετά την εμφάνιση των πρώτων σημαδιών, τα οποία παρατήρησε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού γκολφ. Στην ηλικία των 37 ετών, ο άνδρας άρχισε να παρατηρεί μικρές σωματικές αλλαγές που τελικά οδήγησαν στη διάγνωση αυτής της σοβαρής πάθησης.

Ο πατέρας από την Οκλαχόμα ανέφερε ότι το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι εμφανίστηκε μετά από ένα χαλαρό παιχνίδι γκολφ. Μέσα από το κανάλι του στο YouTube, «Team Dave Hall», εξήγησε ότι ξαφνικά διαπίστωσε ότι το χέρι του δεν είχε την ίδια δύναμη.

«Ήμουν έξω και έπαιζα γκολφ και άρχισα να παρατηρώ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κίνησή μου. Δεν μπορούσα να κρατήσω το μπαστούνι όπως παλιά. Άρχισα να το νιώθω γύρω στον Σεπτέμβριο του 2023, έναν χρόνο και έναν μήνα πριν τη διάγνωση. Όλα ξεκίνησαν από τη δύναμη στα χέρια μου», δήλωσε ο Dave.

Ένα άλλο περιστατικό που τον ανησύχησε ήταν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού πόκερ με φίλους, όταν τα χέρια του «κλείδωσαν» (έπαθαν σπασμό).

Μετά από μήνες εξαντλητικών νευρολογικών εξετάσεων, ένας ειδικός επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη διάγνωση τον Οκτώβριο του 2024. «Στην ALS, οι γιατροί αποκλείουν τα πάντα πριν καταλήξουν σε αυτό, γιατί είναι μια διάγνωση που κανείς δεν θέλει να δώσει», εξήγησε.

Η μάχη της οικογένειας

Η σύζυγός του, Natalie, η οποία έχει αναλάβει τη φροντίδα του, δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe για να καλυφθούν τα ιατρικά έξοδα και οι ανάγκες της οικογένειας. «Ήταν πρωτόγνωρο να πρέπει να αναλάβω ευθύνες που συνήθως φρόντιζε εκείνος», εξήγησε η γυναίκα στην ALS Association. «Πλέον τον βοηθάω στο ντους, τον σηκώνω, τον ταΐζω, του βουρτσίζω τα δόντια και τον βοηθάω σε κάθε μικρή καθημερινή κίνηση».

Τα κύρια συμπτώματα της ALS

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η ALS ξεκινά με ήπια συμπτώματα που μπορεί να είναι δύσκολο να παρατηρηθούν στην αρχή. Τα πιο κοινά σημάδια περιλαμβάνουν:

Δυσκολία στο περπάτημα ή στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Συχνά παραπατήματα και πτώσεις.

Αδυναμία στα πόδια, τα πέλματα ή τους αστραγάλους.

Αδυναμία ή δεξιότητα στα χέρια (αδεξιότητα στις κινήσεις).

Μπερδεμένη ομιλία ή δυσκολία στην κατάποση.

Μυϊκές κράμπες και συσπάσεις (τικ), μαζί με αδυναμία στα χέρια, τους ώμους ή τη γλώσσα.

Ακατάλληλο γέλιο, κλάμα ή χασμουρητό (συναισθηματική αστάθεια χωρίς προφανή λόγο).

Αλλαγές στη σκέψη ή στη συμπεριφορά.

Η σημασία της υποστήριξης

Ο Dave ευχαρίστησε την Ένωση ALS (ALS Association) για τη συνεχή υποστήριξη σε κάθε του βήμα. «Κάθε φορά που χρειαζόμασταν κάτι, ήταν εκεί», δήλωσε ο ίδιος. «Μέσω του προγράμματος δανεισμού εξοπλισμού, μας παρείχαν αναπηρικά αμαξίδια, έναν γερανό ανύψωσης (Hoyer lift), ακόμα και ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην οικογένειά μας, γεγονός που έκανε βελτίωσε την ποιότητα ζωής μας».