Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 18 κιλά σε 3 μήνες χωρίς στερήσεις – Οι 7 συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους είναι πιο αποτελεσματική όταν βασίζεται σε υγιεινές συνήθειες που μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. Μια διατροφολόγος που μοιράστηκε τη δική της εμπειρία απώλειας 18 κιλών αποκαλύπτει τις καθημερινές πρακτικές που τη βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της, χωρίς περιορισμούς και χωρίς να αποκλείσει αγαπημένες τροφές από τη διατροφή της.

Οι 7 κανόνες που βοήθησαν μια διατροφολόγο να χάσει 18 κιλά σε 3 μήνες

Η coach φυσικής κατάστασης και διατροφολόγος Reet Kaur κατάφερε να χάσει 18 κιλά σε μόλις 12 εβδομάδες. Μέσω Instagram, μοιράστηκε τις πρακτικές συμβουλές που τη βοήθησαν στην απώλεια βάρους. Πιο συγκεκριμένα έκανε τα εξής:

Έδωσε έμφαση σε όσα ωφελούν τον οργανισμό

Αντί να εστιάζει στο τι «απαγορεύεται», φρόντισε να προσθέσει περισσότερη πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ανεπεξέργαστες τροφές στο πιάτο της. Με αυτόν τον τρόπο ένιωθε χορτάτη για περισσότερη ώρα, μειώνοντας φυσικά την ανάγκη για πρόχειρα και ανθυγιεινά σνακ.

Γέμιζε το πιάτο της με τροφές χαμηλές σε θερμίδες αλλά με υψηλή θρεπτική αξία

Λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη και τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό έγιναν η βάση των γευμάτων της. Έτσι μπορούσε να καταναλώνει ικανοποιητικές ποσότητες φαγητού παραμένοντας σε θερμιδικό έλλειμμα

Επέλεξε το καθημερινό περπάτημα

Αντί για ατελείωτες ώρες cardio, έβαλε στην καθημερινότητά της περισσότερη κίνηση, με στόχο 8.000 έως 10.000 βήματα την ημέρα — μια συνήθεια που, όπως τονίζει, έκανε μεγάλη διαφορά.

Έδωσε έμφαση στην προπόνηση ενδυνάμωσης

Η συστηματική άσκηση με βάρη, τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα, τη βοήθησε να διατηρήσει τη μυϊκή της μάζα, να ενισχύσει τον μεταβολισμό της και να «χτίσει» ένα πιο δυνατό σώμα.

Άφησε πίσω τη λογική των «cheat meals»

Αντί να περιμένει μια ημέρα υπερβολής, προτίμησε να δημιουργεί πιο υγιεινές εκδοχές των αγαπημένων της γευμάτων, ώστε να απολαμβάνει το φαγητό χωρίς ενοχές ή αίσθημα στέρησης.

Έδωσε προτεραιότητα στον ύπνο και στη μείωση του στρες

Ο ποιοτικός ύπνος και η καλύτερη διαχείριση του άγχους τη βοήθησαν να περιορίσει το συναισθηματικό φαγητό και τις βραδινές λιγούρες, που συχνά σαμποτάρουν την προσπάθεια απώλειας βάρους.

Δεν απέκλεισε τροφές που αγαπά

Αντί για αυστηρούς περιορισμούς, έκανε πιο έξυπνες επιλογές: έλεγχο στις μερίδες, καλύτερες πρώτες ύλες και συνταγές με περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερες «κενές» θερμίδες.

Η φιλοσοφία της: ισορροπία, όχι στέρηση

Όπως εξηγεί, η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι μια επίπονη διαδικασία γεμάτη απαγορεύσεις. Το μυστικό, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται στη συνέπεια, στην ισορροπημένη διατροφή και σε συνήθειες που μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα — χωρίς να νιώθετε ότι στερείστε όσα αγαπάτε.

«Συνήθως τρώω ό,τι μαγειρεύεται στο σπίτι, φροντίζοντας το γεύμα να είναι ισορροπημένο. Αυτό με γλιτώνει από την κούραση της διαδικασίας να μαγειρεύω ξεχωριστά φαγητά και εξοικονομώ χρόνο». Η βάση αυτής της προσέγγισης είναι τα γεύματα που περιλαμβάνουν λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες και σύνθετους υδατάνθρακες.