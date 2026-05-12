Eurovision 2026: Τα τελευταία φαβορί για τον ημιτελικό και οι πιθανότητες νίκης – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Ευανθία Τασσοπούλου

Με το 50% των αποτελεσμάτων να ανακοινώνεται απόψε, ρίχνουμε μια τελευταία ματιά στις αγορές στοιχημάτων για τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026.

Α Ημιτελικός

Φαίνεται να υπάρχουν οκτώ ξεκάθαρα φαβορί για να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό. Η Πολωνία και το Μαυροβούνιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή ως το ένατο και δέκατο φαβορί για την πρόκριση, με τις χώρες που κατατάσσονται από την 11η έως την 15η θέση να μην έχουν σημειώσει καμία πρόοδο πλησιάζοντας στην πρόκριση, σύμφωνα με τις αγορές στοιχημάτων.

Η Εσθονία και η Γεωργία συνέχισαν να βλέπουν την ποσοστιαία μεταβολή των προκριματικών τους να μειώνεται μετά την πρώτη ματιά στις πλήρεις επιδόσεις σήμερα το απόγευμα. Η Εσθονία έχει χάσει άλλες 4 ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες δύο ημέρες, με τη Γεωργία επίσης να υποχωρεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World είναι (αλλάξαν από τις 10 Μαΐου):

  1. Φινλανδία – Linda Lampenius και Pete Parkkonen – “Liekinheitin” – 97% (καμία αλλαγή)
  2. Ελλάδα – Ακύλας – «Φέρτο» – 97% (καμία αλλαγή)
  3. Ισραήλ – Νόαμ Μπετάν – «Μισέλ» – 96% (+1 θέση)
  4. Σουηδία – Felicia – «Το Σύστημά μου» – 96% (-1 θέση)
  5. Κροατία – Λέλεκ – «Ανδρομέδα» – 90% (+2%)
  6. Μολδαβία – Σατόσι – «Ζήτω η Μολδαβία!» – 89% (καμία αλλαγή)
  7. Σερβία – Λαβίνα – “Kraj mene” – 79% (+2%)
  8. Λιθουανία – Lion Ceecah – “Sólo quiero más” – 71% (+2%)
  9. Πολωνία – Alicja – “Prayer” – 57% (+2%)
  10. Μαυροβούνιο – Tamara Živković – “Noza Zora” – 52% (+1%)
  11. Πορτογαλία – Bandidos do Cante – “Rosa” – 47% (καμία αλλαγή)
  12. Εσθονία – Vanilla Ninja – «Πολύ επικό για να είναι αληθινό» – 40% (-4%)
  13. Βέλγιο – Essyla – «Χορεύοντας στον πάγο» – 35% (-1%)
  14. Γεωργία – Μπζικέμπι – «Σε Επανάληψη» – 32% (-3%)
  15. Σαν Μαρίνο – Senhit με τη συμμετοχή του Boy George – «Superstar» – 22% (+1%)

Πιθανότητες νίκης στον τελικό

Η Ελλάδα συνέχισε να ανεβαίνει στις αποδόσεις, κερδίζοντας σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες δύο ημέρες. Ο Akylas έχει ανέβει κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο χαμηλά στις αποδόσεις, το Ισραήλ είναι η μόνη άλλη χώρα που σημείωσε μικρή βελτίωση σε ποσοστιαία βάση, ενώ η Ρουμανία έχει αναρριχηθεί στο όγδοο φαβορί για τη νίκη.

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World είναι (αλλάξαν από τις 10 Μαΐου):

  1. Φινλανδία – Linda Lampenius και Pete Parkkonen – “Liekinheitin” – 35,9% (-0,8%)
  2. Ελλάδα – Ακύλας – «Φέρτο» – 17,8 % (+4,7%)
  3. Δανία – Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem” – 9,8% (-0,6%)
  4. Γαλλία – Μονρόε – “Regarde!” – 6,3% (-1%)
  5. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» – 5,2% (-0,7%)
  6. Ισραήλ – Noam Bettan – “Michelle” – 4,3% (+0,2%)
  7. Μάλτα – Aidan – “Bella” – 2,9% (-0,4%)
  8. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – “Choke Me” – 2,7% (+1 θέση. -0,2%)
  9. Ιταλία – Sal Da Vinci – “Per semper si” – 2,6% (-1 θέση, -0,3%)
  10. Σουηδία – Felicia – «Το Σύστημά μου» – 2,0% (-0,2%)
  11. Ουκρανία – Leléka – “Ridnym” – 1,6% (καμία αλλαγή)
  12. Κύπρος – Αντιγόνη – “Τζάλλα” – 1,0% (καμία αλλαγή)
  13. Τσεχία – Ντάνιελ Ζίζικα – «Σταυροδρόμι» – 0,8% (+1 θέση)
  14. Κροατία – Λέλεκ – “Ανδρομέδα” – 0,8% (-1 θέση)
  15. Μολδαβία – Satoshi – “Viva Moldova!” – 0,7% (+1 θέση, -0,1%)
  16. Βουλγαρία – DARA – “Bangaranga” – 0,7% (-1 θέση, -0,1%)
  17. Λουξεμβούργο – Eva Marija – “Mother Nature” – 0,6% (-0,1%)
  18. Αλβανία – Alis – “Nân” – 0,5% (καμία αλλαγή)
  19. Ηνωμένο Βασίλειο – Look Mum No Computer – “Eins, zwei, drei” – 0,4% (+1 θέση)
  20. Νορβηγία – Jonas Lovv – “Ya Ya Ya” – 0,4% (-1 θέση, -0,1%)
  21. Λιθουανία – Lion Ceecah – “Sólo quiero más” – 0,4% (καμία αλλαγή)
  22. Σερβία – Λαβίνα – “Kraj mene” – 0,4% (-0,1%)
  23. Γερμανία – Σάρα Ένγκελς – «Φωτιά» – 0,3% (καμία αλλαγή)
  24. Λετονία – Ατβάρα – “Ēnā” – 0,3% (+3 θέσεις)
  25. Αρμενία – Simón – “Paloma rumba” – 0,2% (-1 θέση, -0,1%)
  26. Ελβετία – Veronica Fusaro – “Alice” – 0,2% (-1 θέση, -0,1%)
  27. Αυστρία – Cosmó – “Tanzschien” – 0,2% (+1 θέση)
  28. Γεωργία – Μπζικέμπι – «On Replay» – 0,2% (+2 θέσεις)
  29. Πολωνία – Alicja – “Prayer” – 0,2% (-1 θέση)
  30. Σαν Μαρίνο – Senhit με τη συμμετοχή του Boy George – «Superstar» – 0,2% (+2 θέσεις)
  31. Βέλγιο – Essyla – «Χορεύοντας στον πάγο» – 0,2% (-2 θέσεις)
  32. Εσθονία – Vanilla Ninja – “Too Epic to Be True” – 0,2% (+1 θέση)
  33. Πορτογαλία – Bandidos do Cante – “Rosa” – 0,2% (-2 θέσεις)
  34. Μαυροβούνιο – Tamara Živković – “Noza Zora” – 0,2% (καμία αλλαγή)
  35. Αζερμπαϊτζάν – Jiva – “Just Go” – 0,1% (-0,1%)

Πηγή: Eurovision World

ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Ζητάει ισχυρά κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ

Ελπίδα για τον καρκίνο του παγκρέατος: Μοντέλο AI ανιχνεύει τη νόσο πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Απεργία στις 13 Μαΐου: Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ και τι θα ισχύσει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Νέα προκήρυξη για 167 προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου στην ΟΣΥ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Κβαντικές δονήσεις: Επιστήμονες συνέδεσαν ένα μόνο φωνόνιο με το σπιν ενός ατόμου

Σοβαρό κενό ασφαλείας στο Ollama: Κίνδυνος διαρροής κωδικών και προσωπικών δεδομένων
11:40 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Survivor: «Θαύμα που έζησε, είχαν σημαδούρα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

Για την κατάσταση της υγείας του 22χρονου παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, μίλησε δημόσια ...
10:15 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Survivor: Τραυματισμένος στα πόδια ο Σταύρος Φλώρος – Γεωργιάδης: «Εάν ζητηθεί από τους συγγενείς να μεταφερθεί, θα γίνει»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος στον Άγιο Δομίνικο, μετά το ατύχημα στο Surv...
09:58 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 12/5/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
08:32 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για τον 1ο Ημιτελικό – Η σειρά εμφάνισης και η έναρξη από την Βίκυ Λέανδρος

Απόψε, οι πρώτοι 15 καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν στη φετινή Eurovision και 10 εξ αυτών θα προκρ...
Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media