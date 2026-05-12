Eurovision 2026: Τα τελευταία φαβορί για τον ημιτελικό και οι πιθανότητες νίκης – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Με το 50% των αποτελεσμάτων να ανακοινώνεται απόψε, ρίχνουμε μια τελευταία ματιά στις αγορές στοιχημάτων για τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026.

Α Ημιτελικός

Φαίνεται να υπάρχουν οκτώ ξεκάθαρα φαβορί για να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό. Η Πολωνία και το Μαυροβούνιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή ως το ένατο και δέκατο φαβορί για την πρόκριση, με τις χώρες που κατατάσσονται από την 11η έως την 15η θέση να μην έχουν σημειώσει καμία πρόοδο πλησιάζοντας στην πρόκριση, σύμφωνα με τις αγορές στοιχημάτων.

Η Εσθονία και η Γεωργία συνέχισαν να βλέπουν την ποσοστιαία μεταβολή των προκριματικών τους να μειώνεται μετά την πρώτη ματιά στις πλήρεις επιδόσεις σήμερα το απόγευμα. Η Εσθονία έχει χάσει άλλες 4 ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες δύο ημέρες, με τη Γεωργία επίσης να υποχωρεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World είναι (αλλάξαν από τις 10 Μαΐου):

Φινλανδία – Linda Lampenius και Pete Parkkonen – “Liekinheitin” – 97% (καμία αλλαγή) Ελλάδα – Ακύλας – «Φέρτο» – 97% (καμία αλλαγή) Ισραήλ – Νόαμ Μπετάν – «Μισέλ» – 96% (+1 θέση) Σουηδία – Felicia – «Το Σύστημά μου» – 96% (-1 θέση) Κροατία – Λέλεκ – «Ανδρομέδα» – 90% (+2%) Μολδαβία – Σατόσι – «Ζήτω η Μολδαβία!» – 89% (καμία αλλαγή) Σερβία – Λαβίνα – “Kraj mene” – 79% (+2%) Λιθουανία – Lion Ceecah – “Sólo quiero más” – 71% (+2%) Πολωνία – Alicja – “Prayer” – 57% (+2%) Μαυροβούνιο – Tamara Živković – “Noza Zora” – 52% (+1%) Πορτογαλία – Bandidos do Cante – “Rosa” – 47% (καμία αλλαγή) Εσθονία – Vanilla Ninja – «Πολύ επικό για να είναι αληθινό» – 40% (-4%) Βέλγιο – Essyla – «Χορεύοντας στον πάγο» – 35% (-1%) Γεωργία – Μπζικέμπι – «Σε Επανάληψη» – 32% (-3%) Σαν Μαρίνο – Senhit με τη συμμετοχή του Boy George – «Superstar» – 22% (+1%)

Πιθανότητες νίκης στον τελικό

Η Ελλάδα συνέχισε να ανεβαίνει στις αποδόσεις, κερδίζοντας σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες δύο ημέρες. Ο Akylas έχει ανέβει κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο χαμηλά στις αποδόσεις, το Ισραήλ είναι η μόνη άλλη χώρα που σημείωσε μικρή βελτίωση σε ποσοστιαία βάση, ενώ η Ρουμανία έχει αναρριχηθεί στο όγδοο φαβορί για τη νίκη.

Οι τελευταίες αποδόσεις σύμφωνα με το Eurovision World είναι (αλλάξαν από τις 10 Μαΐου):

Φινλανδία – Linda Lampenius και Pete Parkkonen – “Liekinheitin” – 35,9% (-0,8%) Ελλάδα – Ακύλας – «Φέρτο» – 17,8 % (+4,7%) Δανία – Søren Torpegaard Lund – “Før vi går hjem” – 9,8% (-0,6%) Γαλλία – Μονρόε – “Regarde!” – 6,3% (-1%) Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» – 5,2% (-0,7%) Ισραήλ – Noam Bettan – “Michelle” – 4,3% (+0,2%) Μάλτα – Aidan – “Bella” – 2,9% (-0,4%) Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – “Choke Me” – 2,7% (+1 θέση. -0,2%) Ιταλία – Sal Da Vinci – “Per semper si” – 2,6% (-1 θέση, -0,3%) Σουηδία – Felicia – «Το Σύστημά μου» – 2,0% (-0,2%) Ουκρανία – Leléka – “Ridnym” – 1,6% (καμία αλλαγή) Κύπρος – Αντιγόνη – “Τζάλλα” – 1,0% (καμία αλλαγή) Τσεχία – Ντάνιελ Ζίζικα – «Σταυροδρόμι» – 0,8% (+1 θέση) Κροατία – Λέλεκ – “Ανδρομέδα” – 0,8% (-1 θέση) Μολδαβία – Satoshi – “Viva Moldova!” – 0,7% (+1 θέση, -0,1%) Βουλγαρία – DARA – “Bangaranga” – 0,7% (-1 θέση, -0,1%) Λουξεμβούργο – Eva Marija – “Mother Nature” – 0,6% (-0,1%) Αλβανία – Alis – “Nân” – 0,5% (καμία αλλαγή) Ηνωμένο Βασίλειο – Look Mum No Computer – “Eins, zwei, drei” – 0,4% (+1 θέση) Νορβηγία – Jonas Lovv – “Ya Ya Ya” – 0,4% (-1 θέση, -0,1%) Λιθουανία – Lion Ceecah – “Sólo quiero más” – 0,4% (καμία αλλαγή) Σερβία – Λαβίνα – “Kraj mene” – 0,4% (-0,1%) Γερμανία – Σάρα Ένγκελς – «Φωτιά» – 0,3% (καμία αλλαγή) Λετονία – Ατβάρα – “Ēnā” – 0,3% (+3 θέσεις) Αρμενία – Simón – “Paloma rumba” – 0,2% (-1 θέση, -0,1%) Ελβετία – Veronica Fusaro – “Alice” – 0,2% (-1 θέση, -0,1%) Αυστρία – Cosmó – “Tanzschien” – 0,2% (+1 θέση) Γεωργία – Μπζικέμπι – «On Replay» – 0,2% (+2 θέσεις) Πολωνία – Alicja – “Prayer” – 0,2% (-1 θέση) Σαν Μαρίνο – Senhit με τη συμμετοχή του Boy George – «Superstar» – 0,2% (+2 θέσεις) Βέλγιο – Essyla – «Χορεύοντας στον πάγο» – 0,2% (-2 θέσεις) Εσθονία – Vanilla Ninja – “Too Epic to Be True” – 0,2% (+1 θέση) Πορτογαλία – Bandidos do Cante – “Rosa” – 0,2% (-2 θέσεις) Μαυροβούνιο – Tamara Živković – “Noza Zora” – 0,2% (καμία αλλαγή) Αζερμπαϊτζάν – Jiva – “Just Go” – 0,1% (-0,1%)

Πηγή: Eurovision World