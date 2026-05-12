Τιθορέα: Ερευνάται η εμπλοκή των συλληφθέντων σε 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ – Τα καμένα χαρτονομίσματα και ο βαρύς οπλισμός

Την εμπλοκή των συλληφθέντων για την χθεσινή ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξετάζουν οι αρχές, που ερευνούν την υπόθεση.

Οι δράστες, που είχαν μπει στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI εδώ και καιρό, ελέγχονται για οκτώ ένοπλες ληστείες, για ανατινάξεις ΑΤΜ, από τα οποία άρπαξαν χρήματα, καθώς και για άλλες έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκτός από τον βαρύ οπλισμό, στα σπίτια των εμπλεκομένων βρέθηκαν και καμένα χαρτονομίσματα, που εκτιμάται ότι προέρχονται από τις ανατινάξεις στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

Τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών φαίνεται πως είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), μετά την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν δράσει με πανομοιότυπο τρόπο.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας έως 33 ετών και δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις Αρχές. Ο ένας είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ σήμερα το απόγευμα.

Πώς εξιχνιάστηκε η ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Οι οκτώ συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες της χθεσινής ληστείας, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, περίπου 200.000 ευρώ.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν τα καμένα χαρτονομίσματα, γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους δράστες της ληστείας, όταν εντόπισαν το πρώτο όχημα που είχαν χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσουν το υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα και για να φύγουν, μετά τη ληστεία.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας, όπου το εγκατέλειψαν οι δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε κλαπεί νωρίς χθες το πρωί από την περιοχή του Πειραιά.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI κατάφεραν στη συνέχεια να εντοπίσουν τους δράστες, την ώρα που επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε ένα δεύτερο όχημα, σε κοντινή απόσταση.

Συγκεκριμένα, τους εγκλώβισαν σε ένα στενό που ήταν αδιέξοδο. Οι δράστες βγήκαν αποφασισμένοι από το αυτοκίνητο, με το καλάσνικοφ στα χέρια τους, αλλά όταν αντιλήφθηκαν ότι είναι περικυκλωμένοι, ουσιαστικά αναγκάστηκαν να παραδοθούν, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο τρόπος δράσης των κακοποιών στην Κάτω Τιθορέα έχει κοινά σημεία με άλλες δύο ληστείες σε υποκαταστήματα τράπεζας στα Καλάβρυτα τον Απρίλιο του 2025 και στο Μεσολόγγι τον Μάιο του 2025.

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Κάτω Τιθορέα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, αναφέροντας πως «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες», ενώ σε ερώτηση εάν οι συλληφθέντες μπορεί να συνδέονται μόνο με ληστείες ή «και με κάτι άλλο», απάντησε ότι «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να το βρούμε, θα το βρουν τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία που θα κάνει την έρευνα».

«Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή ομάδα και δραστήρια κάνοντας ληστείες τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «παντού υπάρχουν όπλα, δυστυχώς, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τώρα που φαίνεται ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχουμε ακόμη περισσότερα όπλα. Είμαστε μια ήπειρος ανοιχτή και διακινούνται πολλά όπλα και η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε έναν στοιχειώδη έλεγχο».