Μετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ – Πιτσιλής: Το ποσό των 161.000.297 ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί εντός του Μαΐου σε αγρότες

Το ποσό των 161.000.297,051 ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί εντός του Μαΐου σε αγρότες ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ειδικότερα, ποσό 295.551.000 ευρώ αφορά σε 160.000 οικολογικά σχήματα και 1,5 εκατ. ευρώ σε 1.000 εκκρεμότητες του 2018.

Παράλληλα, για τον Ιούνιο είναι προγραμματισμένο να πληρωθεί το ποσό (κατ’ εκτίμηση) των 509.500.000 ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ενώ, οι συνολικές πληρωμές για το β’ εξάμηνο (Ιούλιος- Σεπτέμβριος- Οκτώβριος) θα ανέλθουν σε 119.800.000 ευρώ σε 732.298 δικαιούχους.

Για τον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν 491.000.000 ευρώ σε 508.038 δικαιούχους και για τον Δεκέμβριο επιπλέον 555.000.000 ευρώ σε 1.156.000 δικαιούχους. Με αποτέλεσμα, για το σύνολο του έτους να αναμένεται να καταβληθούν 2.231.00.000 ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι, για το α’ τετράμηνο καταβλήθηκαν 258.718.797 ευρώ σε 165.704 δικαιούχους.

Εν τω μεταξύ, ανοίγουν σήμερα και για μια εβδομάδα η πλατφόρμα της ΕΑΕ 2025 (Διορθώσεις monitoring και Επισύναψη δικαιολογητικών) και η εφαρμογή Agrisnap για αποστολή νέων φωτογραφιών.

Στις λοιπές δράσεις της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνονται: Η εφαρμογή «Καταχώρηση Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα ‘Αμεσων Ενισχύσεων» paradoseis.aade.gr (2025), η de minimis Μηδικής (‘Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές γ’ δεκαήμερο Ιουνίου), τα Λιπάσματα {‘Ανοιγμα πλατφόρμας έως τέλος Μαΐου, πληρωμές: μέσα Ιουνίου (3-4/2026), μέσα Ιουλίου (5-6/2026), μέσα Σεπτεμβρίου (7-8/2026)}. Και στις ψηφιακές δράσεις, η νέα αίτηση ΟΣΔΕ (έως μέσα Ιουνίου), το σύστημα ΜΙΔΑ (1η φάση την 1η εβδομάδα του Ιουνίου), το myDATA 2.0- Taxonomy (εντός του 2026 για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι, πατάτες), τα μητρώα (Διαλειτουργικότητα μητρώων ΑΑΔΕ- ΥΠΑΑΤ) και οι Νέες τεχνολογίες (Monitoring- Παρακολούθηση ζώων).

