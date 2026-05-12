«Δεν παραιτούμαι»: Αντεπίθεση Στάρμερ στο υπουργικό συμβούλιο – Τουλάχιστον 81 οι «αντάρτες» βουλευτές, θρίλερ με την πιθανή διαδοχή του

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο της κυβέρνησής του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά το κύμα αμφισβήτησης που κλυδωνίζει το Εργατικό Κόμμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όπως είπα και χθες, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα και αναλαμβάνω την ευθύνη για την υλοποίηση της αλλαγής που υποσχεθήκαμε».

«Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει ένα πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και για τις οικογένειες», σημείωσε.

«Το Εργατικό Κόμμα έχει μια διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η χώρα περιμένει από εμάς να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση. Αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο», κατέληξε.

Η στρατηγική των λέξεων και η πρόκληση στον Στρίτινγκ

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η δήλωση του Στάρμερ ήταν προσεκτικά διατυπωμένη. Δεν δεσμεύτηκε ρητά ότι θα παραμείνει μέχρι τις επόμενες εκλογές, ούτε διευκρίνισε πώς θα αντιδράσει σε μια επίσημη πρόκληση της ηγεσίας του.

Στην πραγματικότητα, ο Στάρμερ φαίνεται να «πετάει το γάντι» στους εσωκομματικούς του αντιπάλους, και κυρίως στον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ.

Ο Στρίτινγκ θεωρείται ο μόνος ικανός να συγκεντρώσει τις 81 υπογραφές που απαιτούνται για την έναρξη της διαδικασίας διαδοχής.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος αρνείται ότι θα αμφισβητήσει τον Στάρμερ, όμως ο Βρετανός Πρωθυπουργός φαίνεται να του στέλνει το μήνυμα: «Δοκίμασε, αν το αντέχεις».

81 «αντάρτες» βουλευτές – Πρώτη παραίτηση μέλους της κυβέρνησης

Οι πιέσεις, ωστόσο, εντείνονται. Σύμφωνα με καταμέτρηση των Times, τουλάχιστον 81 βουλευτές των Εργατικών έχουν πλέον ζητήσει δημόσια την παραίτηση του Στάρμερ.

Αν και ο αριθμός αυτός είναι συμβολικός —καθώς στους Εργατικούς δεν υπάρχει αυτόματη διαδικασία πρότασης μομφής όπως στους Συντηρητικούς— δείχνει το μέγεθος της εσωτερικής ρήξης.

Σήμερα το πρωί, η Μιάτα Φανμπούλε, υπουργός Αποκέντρωσης, Θρησκευμάτων και Κοινοτήτων, έγινε το πρώτο μέλος της κυβέρνησης που παραιτήθηκε από το αξίωμά της προκειμένου να ζητήσει ανοιχτά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

This morning I sent my letter of resignation to the Prime Minister. I urge the Prime Minister to do the right thing for the country and the Party and set a timetable for an orderly transition. pic.twitter.com/u5UArjv7uR — Miatta Fahnbulleh (@Miatsf) May 12, 2026



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν με νέες δηλώσεις τους οι βουλευτές Πολ Φόστερ, Τζέιμς Άσερ και Ρίτσαρντ Μπέικερ.

My statement as Scottish Labour MP for Glenrothes and Mid Fife on the Prime Minister. pic.twitter.com/tBw9S2jTSa — Richard Baker MP (@RichardBakerMP) May 12, 2026

A statement on the Labour leadership pic.twitter.com/UXTFtbL2ED — James Asser MP (@JamesAsser) May 12, 2026

Καταγγελίες για «πραξικόπημα»

Στο παρασκήνιο, η σύγκρουση προσλαμβάνει χαρακτηριστικά εμφυλίου.

Ο Τζον ΜακΝτόνελ, ηγετικό στέλεχος της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, κατηγόρησε ευθέως τον Γουές Στρίτινγκ ότι ενορχηστρώνει «πραξικόπημα» κατά του Στάρμερ, εντείνοντας την πόλωση ανάμεσα στις διαφορετικές τάσεις των Εργατικών.

I called for time for serious discussion, no precipitous coup & fully democratic process if leadership election.Instead Wes Streeting has launched coup for fear of a democratic process & whilst candidates are blocked. Handing leadership to Mandelson’s protege is gift to Reform — John McDonnell (@johnmcdonnellMP) May 12, 2026

Η κούρσα της διαδοχής

Καθώς οι «αντάρτες» βουλευτές πιέζουν τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, η ονοματολογία για τον αντικαταστάτη του έχει πάρει φωτιά.

Για να ξεκινήσει επίσημα η αμφισβήτηση, οποιοσδήποτε διεκδικητής χρειάζεται τη στήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών (το 20% του συνόλου), ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα μέλη του κόμματος.

Αν και οι εσωκομματικές εκλογές συχνά κρύβουν εκπλήξεις, τρία είναι τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή.

Οι τρεις επικρατέστεροι διάδοχοι

Άντι Μπέρναμ: Ο «εκλεκτός» των ψηφοφόρων

Η δυναμική φαίνεται να ευνοεί τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι το μόνο υψηλόβαθμο στέλεχος των Εργατικών που παραμένει σημαντικά πιο δημοφιλής από τον Στάρμερ στο εκλογικό σώμα.

Το μοναδικό εμπόδιο είναι ότι, βάσει καταστατικού, ο ηγέτης πρέπει να είναι εν ενεργεία βουλευτής.

Η διαδικασία εξασφάλισης έδρας στη Βουλή των Κοινοτήτων μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, γεγονός που εξηγεί γιατί η πλευρά του Μπέρναμ επιθυμεί ένα παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Στάρμερ.

Γουές Στρίτινγκ: Ο επικοινωνιακός των «Δεξιών»

Ο υπουργός Υγείας διαθέτει ισχυρά ερείσματα στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος και θεωρείται ένας από τους ικανότερους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η εικόνα του έχει πληγεί από τις διασυνδέσεις του με τον Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Μια σύντομη και άμεση εκλογική διαδικασία θα ευνοούσε τον Στρίτινγκ, καθώς θα απέκλειε τον «ανταγωνιστή» του, Άντι Μπέρναμ.

Άντζελα Ρέινερ: Η φωνή της Αριστεράς

Σε περίπτωση απουσίας του Μπέρναμ, η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, αποτελεί την αγαπημένη υποψήφια της αριστερής πτέρυγας.

Ωστόσο, η ίδια παραιτήθηκε πέρυσι λόγω ενός φορολογικού σκανδάλου που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Την Κυριακή, η Ρέινερ κλιμάκωσε την πίεση προς τον Στάρμερ, εκδίδοντας μια ανακοίνωση στην οποία επέκρινε την «τοξική κουλτούρα ευνοιοκρατίας» εντός των Εργατικών, προειδοποιώντας ότι το κόμμα βρίσκεται στην «τελευταία του ευκαιρία».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «λάθος» την απόφαση της κομματικής ηγεσίας να εμποδίσει τον Μπέρναμ να διεκδικήσει έδρα στο Κοινοβούλιο φέτος.

Η στάση της αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι η Ρέινερ θα προτιμούσε να στηρίξει μια υποψηφιότητα Μπέρναμ, αντί να αμφισβητήσει η ίδια απευθείας τον Στάρμερ.

Με πληροφορίες από: Guardian, New York Times