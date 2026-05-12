Συνέδριο «Δημογραφικό 2026» – 25 Μαΐου 2026

Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τη χώρα μας, με άμεσες κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις. Ο δημόσιος διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, η παράθεση στοιχείων και ο γόνιμος προβληματισμός συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο «Δημογραφικό 2026», τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής.

Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και στελέχη της αγοράς, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο επιδιώκει:

Να αναδείξει το δημογραφικό ζήτημα ως μείζονα εθνική προτεραιότητα

Να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο και να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης και δράσης

Να προτείνει ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, έρευνες και αναλύσεις δεδομένων

Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα ενισχύσει τη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης

Μέσα από ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, θα διερευνηθούν οι αιτίες και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης, με στόχο τη διαμόρφωση ουσιαστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.