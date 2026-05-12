Survivor: Τραυματισμένος στα πόδια ο Σταύρος Φλώρος – Γεωργιάδης: «Εάν ζητηθεί από τους συγγενείς να μεταφερθεί, θα γίνει»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος στον Άγιο Δομίνικο, μετά το ατύχημα στο Survivor ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με «Το Πρωινό» ο Σταύρος Φλώρος μαζί με έναν ακόμη παίκτη του παιχνιδιού έκαναν ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα. Ωστόσο, οι δυο παίκτες κολυμπούσαν εντός του ορίου όπου απαγορεύονται να μπουν βάρκες.

Ο Σταύρος Φλώρος έχει ακρωτηριαστεί στο δεξί πόδι, από τον αστράγαλο και κάτω, ενώ έχει τραυματιστεί και στο αριστερό πόδι. Το γεγονός ότι έχει χάσει πολύ αίμα, προβληματίζει τους γιατρούς, ενώ το επόμενο 48ωρο είναι κρίσιμο.

Οι γονείς του 22χρονου θα φτάσουν αύριο στον Άγιο Δομίνικο για να βρίσκονται στο πλευρό του.

ΣΚΑΪ και Acun Media εξέδωσαν διαφορετικές ανακοινώσεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας και το Πρωινό επικοινώνησε με την μητέρα του Σταύρου Φλώρου, με τον παρουσιαστή να μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής είπε χαρακτηριστικά: «Πριν από 5 λεπτά μίλησα με την μητέρα του 22χρονου παίκτη. Θα σας πω κάποιες πληροφορίες που έχω την εξουσιοδότηση από τη μητέρα του να πω. Αυτό που της είπα ιδιωτικά, να το μεταφέρω και δημόσια είμαστε στο πλευρό αυτής της οικογένειας και μακάρι το παιδί να είναι καλά στην υγεία του σε πρώτη φάση. Το παιδί πήγε για ψαροντούφεκο, όχι μόνος του, με ακόμη έναν παίκτη του Survivor, όντως δεν είχαν την σημαδούρα του δύτη, όμως η μητέρα με ενημέρωσε ότι κολυμπούσαν μέσα στα όρια τα επιτρεπτά που δεν υπήρχαν βαρκάκια. Το παιδί μαζί με τον φίλο του κολυμπούσαν μέσα από τις σημαδούρες που σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες ευθύνες του οδηγού.

Οι γονείς είναι στην Ελλάδα, οι πληροφορίες ότι έχουν φύγει να πάνε στον Άγιο Δομίνικο είναι λανθασμένες. Η πτήση είναι αύριο το πρωί. Πάμε στα δύσκολα τώρα, το παιδί έχει τραυματιστεί πολύ, το παιδί έχει δυστυχώς έχει τραυματιστεί πολύ από το αριστερό γόνατο και κάτω και στον αστράγαλο το δεξί παιδιού. Ο αστράγαλος θα χρειαστεί πολλές εγχειρήσεις. Με πολλές εγχειρήσεις θα αποκατασταθεί. Μέχρι να πάμε στην αποκατάσταση του αστραγάλου. Δεν είναι εύκολο να μιλάς με μία μάνα… Το παιδί έχασε πολύ αίμα. Φανταστείτε τι είναι να περάσει με 4 χιλιάδες στροφές το λεπτό, είναι τεράστια η ταχύτητα, τι είναι να περάσει από πάνω σου. Μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έχανε αίμα. Άρα υπάρχουν, με την άδεια τη οικογένειας, 2 κρίσιμα 24ωρα για τη ζωή του παιδιού. Δεν είναι σε θέση τώρα να μεταφερθεί, έχασε πάρα πολύ αίμα.

Ο τραυματισμός είναι μεγάλος. Τα δύο 24ωρα είναι πολύ κρίσιμα. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί, πολύ δυνατός οργανισμός. Οι γιατροί πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει. Μετά θα δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο ένα πόδι μετά, στο άλλο τι να αντιμετωπίσουν. Οι ευχές όλων μας είναι μαζί τους. Την ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκε η μαμά. Δεν σας γνωρίζω προσωπικά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, έβλεπα το παιδί σας στο Survivor, θα πω με βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει. Το σημαντικό είναι να περάσουν τα 2 κρίσιμα 24ωρα. Αυτές είναι οι αποκλειστικές πληροφορίες της οικογένειας».

Άδωνις Γεωργιάδης: Αν ζητηθεί από τους συγγενείς να μεταφερθεί, θα γίνει

«Έχω ζητήσει ενημέρωση, από ότι καταλαβαίνω δεν είναι σε κατάσταση για να μεταφερθεί. Σε κάθε περίπτωση αν ζητηθεί από τους συγγενείς να μεταφερθεί, θα γίνει. Δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν» περιέγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τι αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ

Το Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας αναφέρει ότι το πλοίο με το όνομα «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο Bayahibe το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, έπειτα από ατύχημα στα ανοιχτά του νησιού Saona, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, αναφέρει το noticiasenunclic.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα σε τουριστική εκδρομή όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σηματοδότησης στην περιοχή όπου γυρίζεται το «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Έλαβε άμεση ιατρική βοήθεια από το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Κεντρικής Ρομάνα, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως η ναυτιλιακή αρχή, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και καθορίζει τις περιστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Acun Media: Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου

Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού

Η πρώτη ανακοίνωση της Acun Medya

Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR. Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

ΣΚΑΪ: Αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση

Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.