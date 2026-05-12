Κρήτη: Με την κατάθεση της γιαγιάς συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Με την κατάθεση της γιαγιάς του 3χρονου Άγγελου και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται σήμερα η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για τη δολοφονία του μικρού παιδιού τον Ιανουάριο του 2025 στη Θέρισσο, μία υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο μικρός Άγγελος, ο οποίος μαρτύρησε στα χέρια της μητέρας και του συντρόφου της, νοσηλευόταν για μέρες μετά την άγρια κακοποίησή του, αλλά, δυστυχώς, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η πρόσβαση στο δικαστήριο γίνεται μόνο έπειτα από σχολαστικό έλεγχο που διενεργούν αστυνομικοί και υπάλληλοι της δικαστικής αστυνομίας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας. Ακόμη και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, του πρώην ζευγαριού, αλλά και του βιολογικού πατέρα του παιδιού, υποβάλλονται στους προβλεπόμενους ελέγχους.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τρίτης (12/5), ο σύντροφος της μητέρας του αδικοχαμένου αγοριού έφτασε στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η 27χρονη.

Η 27χρονη και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού, που το οδήγησε στο θάνατο, και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού για παλαιότερη κακοποίηση.

Η δίκη είχε διακοπεί στις 17 Μαρτίου και συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων.

Η κατάθεση της γιαγιάς

Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου σχετικά με όσα γνωρίζει για την υπόθεση και τη σχέση της κόρης της με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο μέσα στην αίθουσα, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Από τα έξι της χρόνια, όπως κατέθεσε η μητέρα της 27χρονης, είχε γίνει αντιληπτό ότι υπήρχαν δυσκολίες στη συμπεριφορά και στη μαθησιακή της εξέλιξη. «Ούτε να διαβάσει μπορούσε, ούτε αντιγραφή να κάνει. “Πάγωνε” για ώρες όταν της έλεγα “κάν’ το να τελειώνουμε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανέφερε πως στη Β’ Δημοτικού το παιδί εντάχθηκε σε τμήμα ένταξης, ενώ οι εκπαιδευτικοί την είχαν ενημερώσει ότι παρουσίαζε εικόνα ανωριμότητας και συμπεριφερόταν σαν παιδί μικρότερης ηλικίας. Η σχετική αξιολόγηση, σύμφωνα με την ίδια, έκανε λόγο για ανωριμότητα.

Το αίτημα για το USB

Στο μεταξύ, η δικηγόρος της 27χρονης υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο για την προβολή υλικού από στικάκι USB, το οποίο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καταγράφει όλη την πορεία του μικρού Άγγελου μέχρι την άφιξή του στην Κρήτη. Μέσω του συγκεκριμένου υλικού υποστηρίζεται ότι το παιδί δεν έφερε μέχρι τότε ίχνη κακοποίησης, όπως καψίματα, χτυπήματα ή μελανιές.

Το κλίμα στην αίθουσα του δικαστηρίου παραμένει ιδιαίτερα βαρύ, με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να αποφεύγουν κάθε επαφή μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 27χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου αποφεύγει συστηματικά να κοιτάξει τον κατηγορούμενο πρώην σύντροφο της. Από την άλλη ο 45χρονος κατηγορούμενος παραμένει καθισμένος χωριστά, σε διαφορετικό σημείο της αίθουσας, υπό αυστηρή επιτήρηση.

Η κατηγορούμενη 27χρονη ξέσπασε σε δάκρυα μόλις αντίκρισε τη μητέρα της και την αδελφή της. Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να την πλησιάσουν και να την αγκαλιάσουν, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, αυτό δεν τους επετράπη κι έτσι, περιορίστηκαν να της στείλουν ένα φιλί από απόσταση.

Παράλληλα στο δικαστήριο βρίσκεται και μια γειτόνισσα που την είχε μεγαλώσει και τη στήριζε από μικρή ηλικία, μαζί με άλλους μάρτυρες υπεράσπισης της μητέρας.

Το κατηγορητήριο που αποκαλύπτει τη φρίκη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως υπενθυμίζει το creta24.gr. οι η μητέρα του Άγγελου και ο σύντροφος της φέρονται να τον χτυπούσαν καθημερινά, χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια αλλά και αντικείμενα όπως ξύλινα ρόπαλα και τμήματα παιδικής κούνιας.

Το παιδί υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, στο σώμα και στη γενετική περιοχή, ενώ καταγράφονται και εγκαύματα από αναμμένα τσιγάρα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να φωτογράφιζαν και να βιντεοσκοπούσαν τα τραύματα, προκαλώντας εξευτελισμό και έντονο ψυχικό πόνο στο παιδί, το οποίο βρισκόταν σε απόλυτη εξάρτηση από εκείνους.

Σύμφωνα με την δικογραφία, η βία αυτή διαρκούσε τουλάχιστον δύο χρόνια, με την ένταση και τη σφοδρότητα να αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου.

Το κατηγορητήριο κάνει λόγο για συστηματική, προγραμματισμένη και μεθοδευμένη βία, η οποία εκτελέστηκε με απόλυτη αδιαφορία για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χτυπούσαν το παιδί σχεδόν καθημερινά, με σφοδρά και επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στην κοιλιακή χώρα, στη μέση, στη γενετική περιοχή και σε όλο το σώμα. Παράλληλα, το παιδί υπέστη εγκαύματα από αναμμένα τσιγάρα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται πως ο ένας εκ των κατηγορουμένων φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε τα τραύματα του παιδιού, ενισχύοντας τον εξευτελισμό του και πλήρη απαξίωση της προσωπικότητάς του. Το παιδί ήταν σε απόλυτη εξάρτηση, βιώνοντας φόβο για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα, αλλά και αίσθημα απόρριψης, μειονεξίας και ματαιότητας.

Η κακοποίηση έλαβε χώρα τουλάχιστον από τις αρχές του 2022 έως τις αρχές του 2025, με καθημερινά περιστατικά αυξανόμενης έντασης. Το αποτέλεσμα ήταν η βαριά σωματική βλάβη, ο συνεχής σωματικός και ψυχικός πόνος και τελικά ο θάνατος του παιδιού, μεθοδευμένα και προγραμματισμένα από τους κατηγορούμενους.