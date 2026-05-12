Βρετανία: Τίτλοι τέλους για τον Κιρ Στάρμερ; – Πληθαίνουν οι φωνές για παραίτηση, ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης

Το υπουργικό συμβούλιο της Βρετανίας συνεδριάζει σήμερα το πρωί υπό το βάρος μιας δραματικής εσωκομματικής κρίσης που απειλεί να τερματίσει την πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ.

Παρά τη χθεσινή του δέσμευση ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην εξουσία, η θέση του θεωρείται πλέον εξαιρετικά επισφαλής, με πολλούς αναλυτές να μην αποκλείουν την ανακοίνωση ενός χρονοδιαγράμματος αποχώρησης ακόμη και εντός της ημέρας.

Η «εξέγερση των λογιστικών φύλλων»

Αν και ο Στάρμερ δήλωσε χθες στην ομιλία του ότι «οι ιστορίες νικούν τα λογιστικά φύλλα», η πραγματικότητα των αριθμών φαίνεται να τον διαψεύδει.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τη λίστα των βουλευτών των Εργατικών που ζητούν δημόσια την παραίτησή του, αριθμός που μέχρι στιγμής έχει αγγίξει τους 80.

Ανάμεσα στους «αντάρτες» περιλαμβάνεται ο Τζόε Μόρις, στενός συνεργάτης του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται ο εκλεκτός των «Μπλεϊρικών» για τη διαδοχή.

Η κινητικότητα αυτή έχει προκαλέσει πανικό στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, η οποία φοβάται ένα «πραξικόπημα» και επιχειρεί να καθυστερήσει τις εξελίξεις, ώστε να προλάβει ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στη Βουλή και να θέσει υποψηφιότητα.

Καταγγελίες για «πραξικόπημα» και ο ρόλος του Μάντελσον

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Τζον ΜακΝτόνελ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γουές Στρίτινγκ σήμερα το πρωί.

«Ο Γουές Στρίτινγκ εξαπέλυσε πραξικόπημα από φόβο για μια δημοκρατική διαδικασία και ενώ υποψήφιοι αποκλείονται. Το να παραδοθεί η ηγεσία στον προστατευόμενο του Μάντελσον είναι δώρο για το κόμμα Reform», είπε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή τόνου από την κυβέρνηση

Η μεταστροφή του κλίματος έγινε εμφανής από τις δηλώσεις του Ντάρεν Τζόουνς, στενού συνεργάτη του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ πιο επιφυλακτικός σε σχέση με τους υπουργούς που μίλησαν χθες.

Ερωτηθείς αν ο Στάρμερ εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, ο Τζόουνς δήλωσε στο Times Radio: «Ακούει και μιλάει με τους συναδέλφους. Δεν μπορώ να προτρέξω οποιασδήποτε απόφασης μπορεί να λάβει».

Σε επόμενη ερώτηση του Sky News για το αν μίλησε με τον Στάρμερ, ο Τζόουνς απάντησε: «Μίλησα με τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ, όπως θα περιμένατε, και μιλάει με συναδέλφους που έθεσαν ζητήματα χθες. Αλλά ήταν επίσης πολύ σαφής, όπως είμαι βέβαιος ότι είναι όλοι οι συνάδελφοί μου, ότι ερχόμενοι στο γραφείο σήμερα το πρωί… είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην υλοποίηση των πραγμάτων που υποσχεθήκαμε να παραδώσουμε στο κοινό».

Δεν αποκλείεται η αποχώρηση

Ο Τζόουνς απέφυγε να επιβεβαιώσει αν ο Στάρμερ θα οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές, μια απάντηση που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένη.

«Δεν πρόκειται να προτρέξω οποιασδήποτε απόφασης που ο Πρωθυπουργός μπορεί ή δεν μπορεί να λάβει… Προφανώς οι συνάδελφοι ζητούν από τον Πρωθυπουργό να εξετάσει διαφορετικές επιλογές για το μέλλον. Και, όπως λέω, ορθώς τους ακούει. Θα ήταν λάθος αν δεν τους άκουγε», σημείωσε.

Παρά την επιμονή του ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της, ο Τζόουνς παραδέχτηκε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση. «Είμαι λυπημένος που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εξαρχής και λυπημένος για τα εκλογικά αποτελέσματα».

Τέλος, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που θέλουν την υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, να έχει ζητήσει προσωπικά από τον Στάρμερ να ορίσει ημερομηνία παραίτησης, δηλώνοντας ότι δεν θα συζητήσει ιδιωτικές συνομιλίες.

Με πληροφορίες από: Guardian, Daily Mail