Ροντ Στιούαρτ προς βασιλιά Κάρολο: «Έβαλες αυτό το μικρό κάθαρμα στη θέση του» – Η αμήχανη στιγμή με την αναφορά στον Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει να δέχεται επαίνους για την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, όμως μια αυθόρμητη ατάκα του θρυλικού τραγουδιστή Ροντ Στιούαρτ προκάλεσε μια δυνητικά αμήχανη στιγμή για τον Βρετανό μονάρχη, ο οποίος παραδοσιακά οφείλει να παραμένει πολιτικά ουδέτερος.

Το περιστατικό συνέβη χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της γιορτής για την 50ή επέτειο του «The King’s Trust» στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Καθώς ο Κάρολος χαιρετούσε τους προσκεκλημένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν η Ρίτα Όρα και ο Κρεγκ Ντέιβιντ, έφτασε στον 81χρονο ροκ σταρ, ο οποίος τον συνεχάρη για το ταξίδι του.

Η ατάκα του Στιούαρτ και η αναφορά στον Τραμπ

Σύμφωνα με βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιογράφος της Daily Mail, ο Στιούαρτ είπε στον Κάρολο: «Επιτρέψτε μου να πω, συγχαρητήρια για την παρουσία σας στην Αμερική. Ήσασταν υπέροχος. Απολύτως υπέροχος. Βάλατε αυτό το μικρό κάθαρμα (rat bag) στη θέση του».



Ο βασιλιάς Κάρολος δεν αντέδρασε στο σχόλιο, το οποίο πολλοί ερμήνευσαν ως αιχμή κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ όσοι βρίσκονταν κοντά ξέσπασαν σε γέλια.

‘You put that ratbag in his place’ Sir Rod Stewart raised the King’s four-day trip to the United States with Charles and Camilla during an event on Monday celebrating the 50th anniversary of the King’s Trust at the Royal Albert Hall.https://t.co/uaggBos4PX pic.twitter.com/U9l9LAdFkr — Sky News (@SkyNews) May 12, 2026



Σημειώνεται ότι ο Στιούαρτ και ο Τραμπ ήταν κάποτε φίλοι, όμως ο τραγουδιστής δήλωσε πέρυσι στο Radio Times πως δεν τον θεωρεί πλέον φίλο του.

«Ήταν πάντα κάπως “άνδρας παλαιάς κοπής”. Μου άρεσε γι’ αυτό. Όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν φερόταν πολύ καλά στις γυναίκες. Από τότε που έγινε Πρόεδρος, μεταμορφώθηκε σε κάποιον άλλο. Σε κάποιον που δεν γνώριζα», εξήγησε.

Η επιτυχημένη επίσκεψη στις ΗΠΑ

Η τετραήμερη επίσκεψη του Καρόλου χαρακτηρίστηκε ευρέως επιτυχημένη, με αποκορύφωμα την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο.

Ο Βρετανός μονάρχης χρησιμοποίησε το χιούμορ του, λέγοντας: «Ο βασιλιάς Γεώργιος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Αμερική και, σας παρακαλώ να είστε σίγουροι, δεν βρίσκομαι εδώ ως μέρος κάποιας πανούργας οπισθοφυλακής!»

Συνεχίζοντας, ο Κάρολος αναφέρθηκε στους ιδρυτές των ΗΠΑ: «Οι Εθνοπατέρες ήταν τολμηροί και ευφάνταστοι επαναστάτες με σκοπό. Πριν από διακόσια πενήντα χρόνια -ή, όπως λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, “μόλις προχθές”- διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους».

Πολιτικά μηνύματα και παγκόσμιες προκλήσεις

Ο Κάρολος αναφέρθηκε επίσης στην κρίσιμη συγκυρία της επίσκεψής του, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και λίγες ημέρες μετά τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χαρακτηρίζοντας την εποχή μας «πιο ευμετάβλητη και πιο επικίνδυνη» από το 1991.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντέξει οποιοδήποτε έθνος μόνο του. Αλλά σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον, η συμμαχία μας δεν μπορεί να επαναπαύεται σε επιτεύγματα του παρελθόντος… Όπως είπε ο πρωθυπουργός μου [Κιρ Στάρμερ] τον περασμένο μήνα: “Η δική μας είναι μια απαραίτητη εταιρική σχέση”».

Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την ομιλία του Καρόλου, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Έβγαλε έναν σπουδαίο λόγο. Ζήλεψα πολύ».

King Charles became the first British king to address Congress on Tuesday, making a speech to a joint session of Congress at a time of strained relations between the U.S. and U.K. Tuesday night, President Trump hosted a state dinner, honoring the longtime partnership between the… pic.twitter.com/f6zmP7MWjG — CBS Mornings (@CBSMornings) April 29, 2026



Τέλος, η βιογράφος Σάλι Μπέντελ Σμιθ δήλωσε στο περιοδικό People πως «πολιτικοί κάθε παράταξης είδαν τον Βασιλιά Κάρολο υπό ένα νέο και πιο ευνοϊκό πρίσμα».