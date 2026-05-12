Οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν 53,3 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Europe Pipelines
(AP Photo/Sven Kaestner, File)
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η νέα αποδέσμευση έρχεται μετά από προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας. Σε εκείνη τη διαδικασία, εννέα μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι ExxonMobil, Trafigura και Marathon Petroleum, αξιοποίησαν περίπου το 58% των 92,5 εκατομμυρίων βαρελιών που είχαν διατεθεί τον περασμένο μήνα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών. Οι αγορές έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, αλλά και λόγω των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

