Καιρός: Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα – Πού αναμένονται τοπικές βροχές

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ελαφρώς ενισχυμένοι και θα φτάσουν στο νότιο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα βόρεια ηπειρωτικά, όμως, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα αυξηθούν. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα, το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί και βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026