Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν μικρότερο φόρο- Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, η οποία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς καθώς σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μετά και την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προσυμπληρωμένων δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός υποβολών ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων.

Ποιοι πάνε «ταμείο»

Από το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί το 28,3% είναι χρεωστικές, το 34,7% πιστωτικές και 37% μηδενικές. Περίπου 765.000 φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή ενώ σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν γίνει συμψηφισμοί.

Αναλυτικότερα, για περίπου 900.000 πολίτες είναι χρεωστικές, με τον μέσο φόρο να προσεγγίζει τα 1.370 ευρώ. Παράλληλα, σχεδόν το 40% των φορολογουμένων δικαιούται επιστροφή, με μέσο ποσό τα 250 ευρώ.

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν επιστροφές που υπάρχουν ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος καταβάλλεται είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε εφάπαξ με έκπτωση. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου 2026, προβλέπονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:

4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως 15 Μαΐου

3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστροφές για όσους διαθέτουν πιστωτικό εκκαθαριστικό διεκπεραιώνονται ταχύτατα. Σε περιπτώσεις χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες ή δεσμεύσεις ενημερότητας, τα ποσά πιστώνονται εντός μίας εβδομάδας από την υποβολή της δήλωσης. Για όσους έχουν οφειλές, η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό των επιστροφών με τις εκκρεμότητες.

Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ όσες περιπτώσεις δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν αυτόματα, εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο.

Προσοχή, βασική προϋπόθεση για την καταβολή επιστροφής είναι η σωστή καταχώριση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι φορολογικές δηλώσεις από επιχειρήσεις, φέτος εκτιμάται ότι θα υποβληθούν περίπου 320.000 δηλώσεις. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 56.000 δηλώσεις, δηλαδή περίπου το 17,5% του συνόλου.

Από αυτές, το 74,6% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο να ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ. Το 6,9% είναι πιστωτικές, με επιστροφές φόρου ύψους 56,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 18,5% είναι μηδενικές.