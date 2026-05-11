Σπίτι μου ΙΙ: Ανακοινώθηκε παράταση – Έως 31 Αυγούστου η συμβασιοποίηση εγκεκριμένων δανείων

Στεφανία Κασίμη

Oικονομία

ακίνητα
Παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία, δίνοντας «ανάσα» σε χιλιάδες δικαιούχους. Έτσι, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026, μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,  οι προθεσμίες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι απολύτως ανελαστικές, με βάση το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τα δεσμευτικά ορόσημα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αλλαγή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

«Ενόψει της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», και στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης που κατέθεσε η Ελλάδα την Παρασκευή 8 Μάϊου 2026, κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, καθώς η μη έγκαιρη επίτευξη των σχετικών οροσήμων επιφέρει δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνουν τα συναρμόδια υπουργεία.

Σε άμεση συνέχεια της υποβληθείσας πρότασης αναθεώρησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, καθώς και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος, που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως 2 Ιουνίου 2026, δύναται να συμβασιοποιηθούν έως 31 Αυγούστου 2026, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η επιστολή Παπαθανάση

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας με την απορρόφηση να φτάνει στο 88,7%, καθώς έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1.705.800.000 ευρώ.

Τα συναρμόδια Υπουργεία, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ για την αποτελεσματική εφαρμογή του προς όφελος των δικαιούχων και της κοινωνίας συνολικά.

 

