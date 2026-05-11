Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: «Εκ παραδρομής και από αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριελήφθησαν οι καταθέσεις μου στο εξωτερικό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Σε συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες του προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς όπως γνωστοποίησε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κ. Αθανάσιο Μπούρα, «εκ παραδρομής και από αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.»

«Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων. Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών» καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Επιστολή Ν. Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες

Προς Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κ. Αθανάσιο Μπούρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης»

