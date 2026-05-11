Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης, θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Βγήκε από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου, η κλινική κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.

Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου το πρωί της 15ης Απριλίου κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.. Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή μέλη της οικογένειάς του, ενώ καθημερινές είναι και οι επισκέψεις συνεργατών και κυβερνητικών στελεχών. Συχνά τον επισκέπτεται και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά από τους θεράποντες ιατρούς για την εξέλιξη της υγείας του στενού του συνεργάτη.