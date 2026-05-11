Πρωτοδικείο Αθηνών: Ουρές και ταλαιπωρία την πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων ασφαλείας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με μεγάλες καθυστερήσεις και σημαντική ταλαιπωρία για τους πολίτες συνοδεύτηκε η πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων ασφαλείας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου τέθηκαν σε λειτουργία μηχανήματα X-ray και δύο ξεχωριστές είσοδοι ελέγχου.

Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ουρές εκατοντάδων πολιτών έξω από το κτίριο, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει ακόμη και τα 45 λεπτά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι πολίτες που προσήλθαν για τις υποθέσεις τους εξέφρασαν έντονα παράπονα για καθυστερήσεις και δυσκολίες στην πρόσβαση.

Τα νέα μέτρα αποφασίστηκαν μετά το σοβαρό περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε με καραμπίνα στο κτίριο του δικαστηρίου, τραυματίζοντας υπαλλήλους.

Οι δύο πύλες ελέγχου

Πλέον, λειτουργούν δύο πύλες ελέγχου. Η είσοδος επί της οδού Λουκάρεως εξυπηρετεί το κοινό και τους δικηγόρους, ενώ δεύτερη είσοδος προορίζεται για δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους.

Η διαδικασία ελέγχου μέσω X-ray, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο επισκεπτών, φαίνεται πως προκάλεσε τη συμφόρηση, καθώς κάθε πολίτης απαιτεί χρόνο για τον απαραίτητο έλεγχο πριν την είσοδο.

Στο χώρο υπήρχε ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών και στελεχών της Δικαστικής Αστυνομίας, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι, παρά τα αρχικά προβλήματα, το νέο σύστημα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας για εργαζόμενους και πολίτες τις επόμενες ημέρες.

