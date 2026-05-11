LIVE – 73η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Το Ιράν απέρριψε επίσημα το τελευταίο σχέδιο των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς το ως μια μορφή «παράδοσης». Η Τεχεράνη επιμένει στην καταβολή αποζημιώσεων και τη διασφάλιση του πλήρους ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, καθώ και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση ως «εντελώς απαράδεκτη», ενώ νωρίτερα εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση -μέσω Truth Social- κατά της Τεχεράνης και των προκατόχων του, Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα. ««Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (καθυστέρηση, καθυστέρηση, καθυστέρηση!), και τελικά “χτύπησε φλέβα χρυσού” όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος», έγραψε μεταξύ άλλων.
- Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ παραμένει σε ετοιμότητα, σημειώνοντας πως η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν για ακόμη δύο εβδομάδες, στοχεύοντας επιπλέον υποδομές του καθεστώτος.
- Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, υπογράμμισε ότι «ο πόλεμος [με το Ιράν] δεν έχει τελειώσει», απαιτώντας την πλήρη απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και την ολοκληρωτική καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης. Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης την επιθυμία του το Ισραήλ να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση, στοχεύοντας στον πλήρη μηδενισμό της.
- Το Ιράν αναζητά νέους τρόπους πίεσης και εσόδων, με ημιεπίσημα μέσα της χώρας να προτείνουν την επιβολή τελών στις διεθνείς εταιρείες για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο στη στρατηγική αυτή δίοδο.
- Από το Ναϊρόμπι, ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του Παρισιού μετά τις απειλές της Τεχεράνης για «άμεση απάντηση» σε ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στα Στενά: «Το Παρίσι ουδέποτε εξέτασε την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε, προτείνοντας μια διεθνή αποστολή ασφαλείας στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Ιράν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.