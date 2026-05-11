LIVE – 73η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters
Καθώς συμπληρώνονται 73 ημέρες από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και απρόβλεπτη φάση της. Παρά τις προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο, η απόρριψη της αμερικανικής πρότασης από την Τεχεράνη και η σκληρή στάση των ΗΠΑ και Ισραήλ επαναφέρουν τον κίνδυνο της πλήρους κλιμάκωσης.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:40 11/05/26

    Τραμπ στο Axios: «Δεν μου αρέσει» η απάντηση του Ιράν – Στον «αέρα» η εκεχειρία με την Τεχεράνη

    Σε μια σύντομη αλλά καθοριστική τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει την επίσημη απάντηση του Ιράν στο αμερικανικό προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

     

    Η εξέλιξη αυτή παγώνει τις ελπίδες του Λευκού Οίκου για πρόοδο, καθώς η Ουάσινγκτον περίμενε επί δέκα ημέρες την ιρανική τοποθέτηση. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, δηλώνοντας στο Axios: «Δεν μου αρέσει η επιστολή τους. Είναι ακατάλληλη. Δεν μου αρέσει η απάντησή τους».

     

    «Εμπαίζουν πολλά έθνη εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε, παρόλο που απέφυγε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του ιρανικού εγγράφου. Λίγο μετά το τηλεφώνημα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε μέσω του Truth Social, χαρακτηρίζοντας την ιρανική στάση ως «εντελώς απαράδεκτη!».

     

  • 08:06 11/05/26

    Τεχεράνη: «Κανείς στο Ιράν δεν σχεδιάζει για να ευχαριστήσει τον Τραμπ»

    Το Ιράν ξεκαθάρισε τη θέση του μετά την απόρριψη της τελευταίας ειρηνευτικής πρότασης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η αμερικανική πρόταση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια απαίτηση για «παράδοση».

     

    Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η ιρανική απάντηση «δίνει έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του ιρανικού έθνους». Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη απέρριψε το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον, καθώς το θεωρεί μια προσπάθεια επιβολής συνθηκολόγησης υπό τις υπερβολικές απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου.

     

    «Κανείς στο Ιράν δεν γράφει ένα σχέδιο για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Αν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με αυτό, τότε είναι στην πραγματικότητα καλύτερο», δήλωσε.

     

    «Στον Τραμπ απλώς δεν αρέσει η πραγματικότητα – γι’ αυτό και συνεχίζει να χάνει από το Ιράν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Το Ιράν απέρριψε επίσημα το τελευταίο σχέδιο των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς το ως μια μορφή «παράδοσης». Η Τεχεράνη επιμένει στην καταβολή αποζημιώσεων και τη διασφάλιση του πλήρους ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, καθώ και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση ως «εντελώς απαράδεκτη», ενώ νωρίτερα εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση -μέσω Truth Social- κατά της Τεχεράνης και των προκατόχων του, Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα. ««Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (καθυστέρηση, καθυστέρηση, καθυστέρηση!), και τελικά “χτύπησε φλέβα χρυσού” όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος», έγραψε μεταξύ άλλων.
  • Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ παραμένει σε ετοιμότητα, σημειώνοντας πως η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν για ακόμη δύο εβδομάδες, στοχεύοντας επιπλέον υποδομές του καθεστώτος.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, υπογράμμισε ότι «ο πόλεμος [με το Ιράν] δεν έχει τελειώσει», απαιτώντας την πλήρη απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και την ολοκληρωτική καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης. Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης την επιθυμία του το Ισραήλ να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση, στοχεύοντας στον πλήρη μηδενισμό της.
  • Το Ιράν αναζητά νέους τρόπους πίεσης και εσόδων, με ημιεπίσημα μέσα της χώρας να προτείνουν την επιβολή τελών στις διεθνείς εταιρείες για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο στη στρατηγική αυτή δίοδο.
  • Από το Ναϊρόμπι, ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του Παρισιού μετά τις απειλές της Τεχεράνης για «άμεση απάντηση» σε ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στα Στενά: «Το Παρίσι ουδέποτε εξέτασε την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε, προτείνοντας μια διεθνή αποστολή ασφαλείας στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Ιράν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

