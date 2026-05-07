«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media

Tο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί κατά 60% οι αναφορές για περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων που καταγγέλλονται στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω video που αναρτώνται στα social media, όπως ανέφερε ο πρόεδρος, Κώστας Γιαννόπουλος στο enikos.gr, με αφορμή το περιστατικό στην Πάτρα, όπου ένας πατέρας έβαλε τον 12χρονο γιο του να πυροβολήσει από το παράθυρο του σπιτιού τους, για να αναρτήσει το «κατόρθωμα» του στο TikTok.

Το βίντεο στο οποίο ο πατέρας φαίνεται να δίνει το όπλο στον ανήλικο γιο του και να τον παροτρύνει να πυροβολήσει έξω από το παράθυρο του σπιτιού του έφθασε στο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από καταγγελία στη διαδικτυακή του πλατφόρμα «cybertipline».

Ο οργανισμός προώθησε το βίντεο στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, η οποία ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που έπειτα από έρευνα προχώρησε στη σύλληψη του «περήφανου» πατέρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δυο όπλα, κάλυκες κι ένα φυσίγγι.

Ο άντρας συνελήφθη το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου.

Κακά μαντάτα προμηνύει η τάση επίδειξης παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media

Με αφορμή το περιστατικό στην Πάτρα, η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου» για την κατά 60% αύξηση ανάλογων αναφορών στη διαδικτυακή πλατφόρμα καταγγελιών του «cybertipline» που καταγράφεται στη χώρα μας.

Τα στοιχεία αυτά προμηνύουν «κακά μαντάτα» για την ελληνική κοινωνία με βάση ανάλογα φαινόμενα που βλέπουμε να εξαπλώνονται σε χώρες της Δύσης.

Αν αυξάνονται τα περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων -κάποια από τα οποία μπορούν να έχουν σχέση και με τη χρήση όπλων, όπως φαίνεται από τη σύλληψη στην Πάτρα- που θεωρούνται ως κάτι άξιο επίδειξης στα social media, αυξάνεται και η αποδοχή τους ως κάτι «viral» και άξιο μίμησης από συνομήλικους, που -μην ξεχνάμε- μεγαλώνουν μέσα σε μια κοινωνία που κυριαρχούν τα πρότυπα που προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα, όπως προειδοποιούν ειδικοί τα τελευταία χρόνια.