ΗΠΑ: Αντίποινα τα πλήγματα στο Ιράν για την επίθεση σε αμερικανικά πλοία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίποινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονται με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις ενέργειες της Τεχεράνης «απρόκλητες εχθροπραξίες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και μικρά ταχύπλοα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων USS Truxtun, USS Rafael Peralta και USS Mason, τα οποία κινούνταν σε διεθνή θαλάσσια οδό της περιοχής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι κανένα αμερικανικό μέσο δεν επλήγη από τις επιθέσεις.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τις εισερχόμενες απειλές και πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν:

θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones ,

και , κέντρα διοίκησης και ελέγχου ,

και , υποδομές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

Η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση». Ωστόσο, η αμερικανική διοίκηση ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις της παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την προστασία του προσωπικού και των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.