Συγκλονιστικό βίντεο με χιλιάδες μέδουσες στην Εύβοια

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΜΕΔΟΥΣΕΣ

Έντονη είναι η παρουσία των μεδουσών στον Ευβοϊκό με τις παραλίες της Εύβοιας είναι σχεδόν γεμάτες από τα θαλάσσια ασπόνδυλα.

Τόσο λουόμενοι όσο και επαγγελματίες της περιοχής ανησυχούν ιδιαίτερα, ενώ το φαινόμενο φαίνεται να επεκτείνεται, επηρεάζοντας όλο και περισσότερα σημεία της ακτογραμμής.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες στην παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα, όπου οι μέδουσες εμφανίστηκαν σε μεγάλους αριθμούς από το πρωί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί επισκέπτες να αποχωρήσουν και να αποφύγουν το κολύμπι, λόγω φόβου για τσιμπήματα, σύμφωνα με το evima.gr.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το φαινόμενο ήταν έντονο ήδη από τις πρωινές ώρες, με τις μέδουσες να συγκεντρώνονται κοντά στην ακτή, δημιουργώντας εικόνα που αποθάρρυνε τους λουόμενους.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι βίντεο που αναρτήθηκε στο facebook.

