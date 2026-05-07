Ασπρόπυργος: Μαρτυρίες για το πώς έγινε το τροχαίο του 12χρονου που κινείτο με πατίνι – Τα νεότερα για την υγεία του

Ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στον 12χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το πρωί της Πέμπτης 7/6 στον Ασπρόπυργο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε. Οι πρώτες ιατρικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μικρός Μελέτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», με τους γιατρούς να εκφράζουν πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, ο 12χρονος υποβλήθηκε επιτυχώς σε νευροχειρουργική επέμβαση και του έγινε κρανιεκτομή, καθώς φέρει πολύ σοβαρό τραύμα στον εγκέφαλο. Οι θεράποντες γιατροί εκφράζουν πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για την τελική έκβαση, ωστόσο οι επόμενες ώρες παραμένουν καθοριστικές.

Αμέσως μετά το τροχαίο, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία γιατρών.

Μαρτυρίες για το τροχαίο: Δεν φορούσε κράνος και «δεν κοίταξε»

Σύμφωνα με μαρτυρίες σε σχετικό ρεπορτάζ του ANT1 για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου, ο 12χρονος φέρεται να πέρασε επικίνδυνη διασταύρωση της περιοχής χωρίς να φοράει το κράνος που του είχε αγοράσει ο πατέρας του, μαζί με το ηλεκτρικό πατίνι.

Ήθελε να παίξει μπάσκετ με τους φίλους του και πήγαινε στο γήπεδο με το πατίνι του. Πριν φτάσει στον προορισμό του όμως παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τώρα ο 12χρονος Μελέτης νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

«Τον πήρα τηλέφωνο επειδή θα πηγαίναμε βόλτα για να παίξουμε μπάσκετ. Καθώς ερχότανε τον χτύπησε ένα βανάκι», ανέφερε στην κάμερα του ANT1 o φίλος του.

Ο μικρός Μελέτης κινούταν με το πατίνι του στην οδό Αθανασίου Τσίγκου στον Ασπρόπυργο και σύμφωνα με τις μαρτυρίες φέρεται να αγνόησε την οδική σήμανση και να μπήκε στη διασταύρωση με την οδό Θρασυβούλου, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο βανάκι που οδηγούσε 27χρονος.

«Πέρασε με 25 τη Θρασυβούλου και δεν κοίταξε. Πέρασε και τον παρέσυρε το αμάξι», δήλωσε ο μικρός φίλος του μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ του ANT1, ο 12χρονος παραβίασε το STOP και προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. Ο 27χρονος οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να παρασύρει τον μαθητή.

«Το στενάκι εδώ που μπαίνουμε είναι λίγο επικίνδυνος ο δρόμος και θέλει πάρα πολύ προσοχή», αναφέρει γείτονας.

