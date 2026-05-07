Τα ευρήματα δύο νέων δημοσκοπήσεων – Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου, τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Δύο νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (7/5), καταγράφοντας τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου αλλά και τις απόψεις των πολιτών για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.

Η δημοσκόπηση της MRB

Στην πρώτη δημοσκόπηση, που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN, η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχεται στις 11,2 μονάδες.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 22,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 11,3%. Η Ελληνική Λύση έρχεται στην τρίτη θέση με 8,5%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%μ η Νίκη με 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται σε 22%.

Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 28,8%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14,5%, η Ελληνική Λύση 10,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, το ΚΚΕ 7,7%μ ο ΣΥΡΙΖΑ 5%, η Νίκη 2,3%.

Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες απαντούν:

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»

12,1% «μάλλον»

15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Αναφορικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι τα εξής:

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»

18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»

18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, απαντούν:

3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»

9,8% «μάλλον»

15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»

67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Δεύτερος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%. Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».

Σε ερώτηση εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:

το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»

το 13,5% λέει «μάλλον»

το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

το 57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάνω από το 70% των πολιτών την θεωρεί αμερόληπτη στη δουλειά της, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δημοσκόπηση της Pulse

Διπλάσια ποσοστά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% έναντι 12% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη και οι Δημοκράτες με 1,5%, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά με 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 15%.

Στην πρόθεση ψήφου με κατανομή, η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 29,5% (από 31% στην προηγούμενη μέτρηση της Pulse), με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 9%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα25 με 3%, η Νίκη και οι Δημοκράτες με 2%, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά με 1%.

Στην έρευνα της Pulse καταγράφεται η ροπή των ψηφοφόρων απέναντι σε ενδεχόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ερώτηση εάν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 53% απαντά «σίγουρα όχι», το 18% «μάλλον όχι», ενώ το 9% λέει πως «σίγουρα ναι» και το 11% «μάλλον ναι».

Σε αντίστοιχη ερώτηση εάν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά πως «σίγουρα όχι», το 16% απαντά «μάλλον όχι», ενώ το 3% λέει πως «σίγουρα ναι» και το 9% «μάλλον ναι».

Στο ίδιο ερώτημα, εάν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού, το 52% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «σίγουρα όχι», το 16% «μάλλον όχι», το 8% λέει πως «σίγουρα ναι» και το 13% «μάλλον ναι».

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το 39% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι σε σύγκριση με τις πρώτες ημέρες οι εξελίξεις τους ανησυχούν «το ίδιο», ενώ το 37% δήλωσε «περισσότερο». «Λιγότερο» απάντησε το 12%, ενώ το 4% είπε πως δεν ανησυχεί.

Ως προς τις συνέπειες που τους ανησυχούν περισσότερο, το 50% απάντησε η οικονομία, το 16% η γενικότερη αναταραχή, το 15% η στρατιωτική εμπλοκή, το 13% η ανθρωπιστική κρίση και οι προσφυγικές ροές, ενώ το 4% είπε η τρομοκρατία.

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Αναφορικά με τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενίσχυση των πολιτών, το 43% των ερωτηθέντων έκρινε πως είναι «σε λάθος κατεύθυνση», το 37% «σε σωστή, αλλά χρειάζονται κι άλλα», το 12% αναφέρει πως δεν έχει ενημερωθεί, ενώ το 8% κρίνει πως είναι «σε σωστή κατεύθυνση και αρκετά».

Ως προς τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με την εξωτερική πολιτική, τις συνεργασίες και την άμυνα της χώρας, το 40% κρίνει πως είναι «σε λάθος κατεύθυνση», το 30% «σε σωστή, αλλά χρειάζονται κι άλλες», το 20% «σε σωστή κατεύθυνση και αρκετές», ενώ το 10% δηλώνει πως δεν έχει ενημερωθεί.