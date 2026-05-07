Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα 12 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ

Διπλάσια ποσοστά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% έναντι 12% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη και οι Δημοκράτες με 1,5%, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά με 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 15%.

Στην πρόθεση ψήφου με κατανομή, η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 29,5% (από 31% στην προηγούμενη μέτρηση της Pulse), με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 9%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα25 με 3%, η Νίκη και οι Δημοκράτες με 2%, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά με 1%.

Στην έρευνα της Pulse καταγράφεται η ροπή των ψηφοφόρων απέναντι σε ενδεχόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ερώτηση εάν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 53% απαντά «σίγουρα όχι», το 18% «μάλλον όχι», ενώ το 9% λέει πως «σίγουρα ναι» και το 11% «μάλλον ναι».

Σε αντίστοιχη ερώτηση εάν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά πως «σίγουρα όχι», το 16% απαντά «μάλλον όχι», ενώ το 3% λέει πως «σίγουρα ναι» και το 9% «μάλλον ναι».

Στο ίδιο ερώτημα, εάν θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού, το 52% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «σίγουρα όχι», το 16% «μάλλον όχι», το 8% λέει πως «σίγουρα ναι» και το 13% «μάλλον ναι».

Σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το 39% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι σε σύγκριση με τις πρώτες ημέρες οι εξελίξεις τους ανησυχούν «το ίδιο», ενώ το 37% δήλωσε «περισσότερο». «Λιγότερο» απάντησε το 12%, ενώ το 4% είπε πως δεν ανησυχεί.

Ως προς τις συνέπειες που τους ανησυχούν περισσότερο, το 50% απάντησε η οικονομία, το 16% η γενικότερη αναταραχή, το 15% η στρατιωτική εμπλοκή, το 13% η ανθρωπιστική κρίση και οι προσφυγικές ροές, ενώ το 4% είπε η τρομοκρατία.

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Αναφορικά με τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενίσχυση των πολιτών, το 43% των ερωτηθέντων έκρινε πως είναι «σε λάθος κατεύθυνση», το 37% «σε σωστή, αλλά χρειάζονται κι άλλα», το 12% αναφέρει πως δεν έχει ενημερωθεί, ενώ το 8% κρίνει πως είναι «σε σωστή κατεύθυνση και αρκετά».

Ως προς τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με την εξωτερική πολιτική, τις συνεργασίες και την άμυνα της χώρας, το 40% κρίνει πως είναι «σε λάθος κατεύθυνση», το 30% «σε σωστή, αλλά χρειάζονται κι άλλες», το 20% «σε σωστή κατεύθυνση και αρκετές», ενώ το 10% δηλώνει πως δεν έχει ενημερωθεί.