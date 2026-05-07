Τροπολογία Φλωρίδη: Δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης

Νέα τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη προβλέπει πως οι ποινικές υποθέσεις πολιτικών προσώπων θα οδηγούνται σε δίκη εντός τριμήνου, μετά τη σχετική άδεια της Βουλής, ενώ προβλέπεται και ταχύτερη ανάκριση από εφέτη ανακριτή που ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου.

Αναλυτικότερα, με την τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή προστίθεται νέο άρθρο στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συγκεκριμένα το άρθρο 32Α, που αφορά την επίσπευση των διαδικασιών της ανάκρισης και εκδίκασης αξιοποίνων πράξεων βουλευτών, είτε αυτές είναι σε βαθμό κακουργήματος, είτε σε βαθμό πλημμελήματος, είτε πρόκειται για αυτόφωρα κακουργήματα και αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής για τη δίωξη τους.

Ακόμη, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του Εφετείου σε συμβούλιο.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας διάταξης:

Η διάταξη της προσθήκης του νέου άρθρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφέρει:

«’Αρθρο 32Α

Ανάκριση και εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:

α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,

β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χανταϊός: Η Κομισιόν καθησυχάζει, αλλά οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε στα καρδιαγγειακά νοσήματα»

Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδό...

ΤΕΕ: Έρχεται υπηρεσία υποστήριξης για τη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες – Πώς θα λειτουργεί

Microsoft: Τέλος στις ενοχλητικές ειδήσεις του MSN στα Windows 11

Το τηλεσκόπιο Subaru αποκαλύπτει νέα δεδομένα για τη σύσταση του κομήτη 3I/ATLAS
περισσότερα
18:56 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι επί 5 ώρες θα τσακωνόμασταν – Να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα

«Χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακω...
18:40 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά του να εμφανιστεί ο ίδιος, η κυβ...
18:27 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Βαρθολομαίος στη συνάντηση με Τασούλα: Ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας

Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ...
17:56 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Βελόπουλος: Η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ απέδειξε ότι «το μαντρί πλέον μετονομάστηκε σε ορνιθοτροφείο»

«Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της ΝΔ, απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει. Ότι...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή