Δολοφονία στην Κρήτη: «Ο δράστης κυκλοφορούσε με ένα όπλο γεμάτο και έτοιμο προς χρήση κάθε φορά», λέει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε την Τρίτη (5/5) στην Κρήτη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, την Πέμπτη 7 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αργότερα έγινε γνωστό ότι ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου και η 56χρονη σύζυγός του απολογήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, σήμερα (7/5), με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν την προφυλάκιση και των δύο.

Αρχικά, η κα Σπανάκη ανέφερε πως: «Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή εκτοξεύονταν απειλές σε βάρος του Νικήτα και της οικογένειάς του. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2024 έγινε μήνυση με πολύ συγκεκριμένα περιστατικά, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, προσήχθη στον εισαγγελέα ο δράστης και απολογήθηκε. Του επιβλήθηκαν λοιπόν περιοριστικοί όροι. Ένας από τους όρους αυτούς, ήταν να μην προσεγγίζει το θύμα και την οικογένειά του, να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, και φυσικά είχε απαγορευτεί και η έξοδός του από τη χώρα».

«Στην πρόσφατη μήνυση που επέβαλλε ο ίδιος ο Νικήτας στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, καταμήνυσε πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό σε βάρος του, το οποίο έλαβε χώρα κατά την ώρα της εργασίας του. Όταν το παιδί βγήκε να πετάξει σκουπίδια από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο εργαζόταν, εκείνη τη στιγμή ο δράστης τον αντιλήφθηκε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την δράση του και την προετοιμασία αυτής της δολοφονικής και στυγερής σε βάρος του επίθεσης. Δεν θέλω να ακούσω ξανά τη λέξη “βρασμός”. Καταλαβαίνω ότι είναι υπερασπιστικά κατασκευάσματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν», συνέχισε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου θύματος.

«Πιστεύω ότι η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη»

Αμέσως μετά, η κα Σπανάκη είπε ότι: «Πιστεύω ότι η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη. Το λέω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα και σας το λέω ευθαρσώς. Πρώτον γιατί κυκλοφορούσε με ένα όπλο γεμάτο και έτοιμο προς χρήση κάθε φορά. Δεύτερον γιατί γνωρίζουμε ότι τον παρακολουθούσε. Εκ των υστέρων βέβαια και άλλες πληροφορίες έρχονται σε γνώση μας. Όλα θα διερευνηθούν, να είστε βέβαιος για αυτό».

«Δεν συντρέχει λόγος βρασμού. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα του δράστη προφανώς, η νοσηρότητα και η εγκληματικότητα αυτού του είδους», υπογράμμισε.

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Ο ρόλος της συζύγου του δράστη ήταν καθοριστικός. Ήταν εκείνη που τον παρότρυνε, ήταν εκείνη που ενίσχυσε την απόφασή του για να εκτελέσει τον άτυχο Νικήστρατο και να τον απαξιώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτό δείχνει τα στοιχεία του χαρακτήρα της. Έχουμε στοιχεία για τον ρόλο της συζύγου. Και δημόσιες τοποθετήσεις έκανε η σύζυγος, και εκτός τούτου εξαπέλυε και η ίδιας απειλές προς την μητέρα του θύματος. Πρόσφατα μάλιστα πέρασε από την εργασία της και της απηύθυνε την απειλή “εμένα να με θυμάσαι”».

Μιλώντας για την οικογένεια του θύματος, η δικηγόρος δήλωσε πως: «Η οικογένεια προφανώς είχε συζητήσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Το παιδί αυτό, το οποίο είχε ευγένεια ψυχής, εντιμότητα και ακεραιότητα, πρέπει να σας πω ότι επανειλημμένως είχε πει “να γίνει το δικαστήριο για να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω”. Εφόσον μου δίνεται η δυνατότητα θα σας πω ότι το παιδί αυτό οδήγησε το αυτοκίνητο το οποίο ο δράστης είχε παραχωρήσει στον γιο του, για να οδηγήσει χωρίς δίπλωμα εκείνο το βράδυ.

Το οδήγησε ενώ ο ίδιος ήταν νηφάλιος και το άτυχο θύμα του τροχαίου δυστυχήματος είχε πιει. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήταν πράξη σύνεσης το να πάρει το αυτοκίνητο και να το οδηγήσει. Επίσης πρέπει να σας πω ότι για τις συνθήκες του τροχαίου, έχει διατυπωθεί σε επίσημη πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί από την Τροχαία που διεξήγαγε την προανάκριση, ότι η κατασκευή του οδοστρώματος και το σημείο εκείνο, έχει μία επικινδυνότητα και γι’ αυτό τον λόγο δεν είναι το πρώτο δυστύχημα που σημειώνεται ακριβώς στο σημείο εκείνο».

«Συγκλονιστική είναι η στάση αυτών των ανθρώπων, γιατί πρόκειται για μία οικογένεια με ιδιαίτερη ευπρέπεια και σεβασμό προς τους θεσμούς, προς όλους. Αλλά δυστυχώς δεν έτυχε της αντίστοιχης αξιολόγησης. Γι’ αυτό σας λέω ότι ο στυγνός εγκληματίας που αφαίρεσε τη ζωή αυτού του παιδιού, δεν μπορεί να επικαλείται βρασμό», πρόσθεσε.

«Αφού επιβλήθηκαν οι όροι, δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του»

Σε ερώτηση για το αν οι Αρχές έκαναν ό,τι πρέπει κατά τη γνώμη της, η κα Σπανάκη απάντησε: «Θα σας πω κάτι που εγώ εντόπισα. Ο Νικήτας απευθύνθηκε στις δικαστικές Αρχές και αυτές επέβαλλαν όρους. Λειτούργησαν δηλαδή σε αυτό το σημείο και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, σύμφωνα με τα δεδομένα και τη δικογραφία που είχαν. Του επέβαλλαν όρους να μην τον πλησιάζει.

Σεβόμενοι απολύτως και τη θέση της άλλης οικογένειας, λόγω της απώλειας του παιδιού, ουδέποτε οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν προκλητικά με οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί άκουσα και τέτοια σχόλια, τα οποία δεν είναι μόνο ότι προκαλούν δυσθυμία, αλλά προκαλούν θυμό, σε εμένα τουλάχιστον. Το παιδί αυτό προσπαθούσε να μην προκαλεί, να μην εμφανίζεται, και περίμενε να γίνει το δικαστήριο, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα αυτό το τραγικό, που “έχασε” το φίλο του.

Στην πορεία λοιπόν, αφού επιβλήθηκαν οι όροι αυτοί, το παιδί δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του, πάρα πολύ σημαντική. Το κυνήγησε το παιδί σε ένα αδιέξοδο, και μία γυναίκα άνοιξε την πόρτα και δυστυχώς ήταν προσωρινή μόνο η διάσωσή του».

«Απευθύνθηκε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, όπου και υπέβαλλε σχετική μήνυση. Ξέρετε πώς διαβιβάστηκε η δικογραφία στην εισαγγελία; Παραβίαση δικαστικής απόφασης, του άρθρου 169. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν έχουμε δικαστική απόφαση. Εδώ έχουμε επιβολή όρων. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο ενεργοποιείται αμέσως ο μηχανισμός ανάκλησης των όρων και επιβολή της προσωρινής κράτησης, εφόσον αυτή παραβιάστηκε.

Αν όμως το διαβιβαστικό φεύγει με αυτό το περιεχόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς αποπροσανατολισμένη και η δίωξη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κατά τη διάρκεια του αυτοφώρου, έπρεπε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με την σωστή διατύπωση κατηγορίας», κατέληξε.