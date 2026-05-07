Δολοφονία Μουσχούρη: Από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα οι εκτελεστές – Το DNA που εντοπίστηκε σε σφαίρα

Άλλη τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της εξιχνίασης δολοφονίας του Μουσχούρη ή “Θαμνάκια” στο Χαλάνδρι, καθώς μετά τις τρεις συλλήψεις, η αστυνομία εκτιμά ότι οι συλληφθέντες είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν πολύ γνωστό βαρυποινίτη, έγκλειστο στις φυλακές.

Μάλιστα, θεωρούν ότι την εντολή την είχε δώσει ο αρχηγός της ρωσώφωνης μαφίας, ο “Έντικ“, τον οποίον αναζητούν και οι κυπριακές αρχές και εικάζεται ότι ίσως βρίσκεται στο Ντουμπάι.

Αυτό, σύμφωνα με τον ANT1, είναι εκτίμηση των αστυνομικών, καθώς δύο εξ’ αυτών είχαν τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της δικηγόρου του βαρυποινίτη, όπως όμως και κάμερες στο γραφείο και το σπίτι της. Πίστευαν ότι όταν ο συγκεκριμένος έπαιρνε άδεια το καλοκαίρι θα τη συναντούσε οπότε θα το μάθαιναν με σκοπό μετά να τον έβγαζαν από τη μέση.

Όσο για τους εκτελεστές, ήρθαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό τον σκότωσαν και έφυγαν από τη χώρα. Βρέθηκε μάλιστα DNA σε σφαίρα και εκτιμούν οι αρχές ότι ανήκει σε έναν από τους δύο δολοφόνους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις – Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Μέλη συμμορίας, αντίπαλης της Greek Mafia, είναι οι τρεις συλληφθέντες και ο ένας κρατούμενος που βαρύνονται με την κατηγορία της δολοφονίας του 52χρονου Μοσχούρη, έναν χρόνο πριν στο Χαλάνδρι.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, έφτασε στα ίχνη τους, εξιχνίασε τον φόνο, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, εμπρησμού, κλοπής και παρακολούθησης επικείμενου στόχου επίθεσης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026,σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -3- μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, κλοπή, εκρηκτικά, καθώς και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Εκβιαστών και Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από την οποία, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων δικογραφιών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024, εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, την πρόκληση εκρήξεων, την παρακολούθηση επικείμενων στόχων επιθέσεων, καθώς και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν ανθρωποκτονία άνδρα την 24-04-2025 σε περιοχή του Χαλανδρίου, εμπρησμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, κλοπή αυτοκινήτου από περιοχή του Νέου Ηρακλείου και παρακολούθηση, με τεχνικά μέσα, ημεδαπής.

Πιο αναλυτικά:

την 24-04-2025, συλληφθέν μέλος της οργάνωσης μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας ημεδαπού, στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης», όπου είχαν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκληματική ενέργεια,

το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, -2- συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής, χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα,

πρώτες πρωινές ώρες της 16 Αυγούστου 2024, συλληφθείς της οργάνωσης από κοινού με τον έγκλειστο τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, ενώ

το διάστημα από 29 έως 30 Αυγούστου 2024, αφαίρεσαν όχημα που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Σημειώνεται ότι στις τρεις από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι το ίδιο πρόσωπο, αποτελώντας τον κοινό επιχειρησιακό και οργανωτικό πυρήνα όλων των πράξεων, με πολυεπίπεδη συμμετοχή σε αυτές, αναλαμβάνοντας ρόλους σχεδιασμού, συντονισμού και εκτέλεσης.

Επιπλέον, έτερος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία της 24-04-2025, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-13.662- ευρώ

-10- τηλέφωνα,

-506,84- γραμμάρια κάνναβης,

-2- τρίφτες κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

-3- μαχαίρια

-3- φυσίγγια

αναβολικές ουσίες,

-4- routers,

-4- συσκευές γεωεντοπισμού (GPS),

κάμερα παρακολούθησης και

συσκευή αντιγραφής συχνοτήτων.

Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.