Ντόναλντ Τραμπ: Τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου στην ΕΕ – Διορία μέχρι τις 4 Ιουλίου να εκπληρώσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Προθεσμία έως την 4η Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου οι Βρυξέλλες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την οποία συζητήθηκε η πορεία της συμφωνίας. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από χώρες-μέλη της ΕΕ θα αυξηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στα χρονικά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η ΕΕ οφείλει να μειώσει τους δασμούς της στο μηδέν και υπογράμμισε: «Συμφώνησα να της δώσω (σ.σ. της ΕΕ) προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι δασμοί σε βάρος της θα εκτοξευτούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε επίσης ότι στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζητήθηκε και το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό, δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα που θα μπορούσε να σκοτώσει εκατομμύρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.