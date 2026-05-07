Νέα Δημοκρατία: Μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας από Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της ΚΟ – Οι αιχμές και τα «πηγαδάκια»

Σε τεταμένο κλίμα συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη (7/5). Βουλευτές και υπουργοί ξεσπάθωσαν κατά ορισμένων μελών του υπουργικού συμβουλίου για επιλεκτική στήριξη του κυβερνητικού έργου. Τα πυρά στράφηκαν και στο επιτελικό κράτος.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν μαραθώνια και στραμμένη στην επερχόμενη αναμέτρηση, με το συνέδριο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να κηρύσσει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν περισσότεροι από 45 βουλευτές.

Μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατ’ ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες, τις δικές μας ανασφάλειες σε μία εσωτερική συζήτηση», είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε «να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας».

«Να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή, η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και μάχης. «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί».

Τα «καρφιά»

Παρουσία του πρωθυπουργού, υπουργοί αλλά και βουλευτές έριξαν τα «καρφιά» τους. Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και κάποιος υπουργός μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει κάποια κρίση.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε ότι «δεν αρκεί ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά και κάποιοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Είναι πυρρίχιος».

«Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε και για το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Βουλευτές που είχαν δημοσιεύσει την ανοιχτή επιστολή για το επιτελικό κράτος πήγαν και ένα βήμα παραπέρα. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης είπε χαρακτηριστικά πως «οι διαφορετικές απόψεις δεν είναι παραφωνία, είναι συνομιλία με τους πολίτες με τους οποίους ανησυχούν».

Ο Μάκης Βορίδης ζήτησε να μπει φρένο στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. «Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στα γραφεία μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση;», είπε χαρακτηριστικά.

«Είπατε κύριε πρόεδρε οφείλουμε να ιδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα απ’ όλα οι υπουργοί και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τους σήμερα χωρίς να έχουν εκλεγεί ή εξελέγησαν επειδή υπήρξαν υπουργοί. Οφείλουν να σέβονται ακόμη περισσότερο τους αιρετούς βουλευτές», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης.

Βέλη κατά Κοβέσι

Στη συνεδρίαση και με φόντο τη σύγχυση που προκάλεσαν οι κλήσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως, βουλευτές που πήραν τον λόγο, όπως ο Μάκης Βορίδης, έστρεψαν τα βέλη τους κατά της Λάουρα Κοβέσι.

«Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών, από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως, της κα Κοβέσι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, σημείωσε ότι «έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κα Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε».

Η ενόχληση Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν έκρυψε την ενόχληση του για τη στάση συγκεκριμένου μέλους της κυβέρνησης στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το οποίο ανέδειξε ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ, Βασίλης Γιόγιακας.

Ο κ. Γιόγιακας σημείωσε ότι «είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει την φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «προσωπικά έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό».

Από την άλλη δόθηκαν απαντήσεις και για τις ενστάσεις που εξέφρασαν βουλευτές ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Θανάσης Ζεμπίλης, βουλευτής ΝΔ είπε ότι «να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Όχι στη μείωση του αριθμού των βουλευτών».

«Το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300, και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι επί 5 ώρες θα τσακωνόμασταν – Να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα

«Χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του, με την οποία έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι οι τοποθετήσεις των βουλευτών «ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς».

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα ότι «είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται», ενώ αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές ότι «η στήριξη που δώσατε είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα είναι το κόστος ζωής και αυτό είναι και η δική μας προτεραιότητα, σημείωσε σε άλλο σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπογράμμισε ότι «κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει ξανά τρεις συνεχόμενες εκλογές. Μπορεί να γίνει».

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Είδα παραπάνω από τους μισούς βουλευτές με διάθεση πολύ ενεργή για αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε. Θα ήθελα να προγραμματίσουμε και μια συνεδρίαση για τον Ιούλιο, προκειμένου να συζητήσουμε προτάσεις και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας τη συνεδρίαση.

«Σήμερα ακούσαμε πολλές προτάσεις κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και να λάβουμε υπόψη τους δικούς σας προβληματισμούς και προτάσεις. Ως προς τον τόνο και το κλίμα χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν. Οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς, κάτι που θα περίμενε κανείς από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που έχει δώσει και έχει κερδίσει μεγάλες μάχες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ως βουλευτής, όταν ασκούσα και εγώ εποικοδομητική κριτική, δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα, ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης, η ίδια λογική ισχύει και σήμερα κάτι που το επιβεβαιώσαμε με έναν τρόπο πολύ ουσιαστικό.

Για την περίπτωση να έχουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο, είναι κάτι που συζητούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει τρόπος να γίνει, είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να μας πάει μπροστά. Αν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε σημειακές αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία. Ως προς τα επιμέρους άρθρα που τέθηκαν προς συζήτηση και για τα οποία υπήρξε σχολιασμός σε συνέχεια των προτάσεων που έκανα και εγώ και ο Ευριπίδης, νομίζω ότι υπάρχει ένας πυρήνας αναθεωρητέων άρθρων ο οποίος είναι αρκετός για να προχωρήσουμε στην κατάθεση της πρότασης και τη συγκρότηση της Επιτροπής», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Για το ζήτημα του ρόλου του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, άκουσα διαφορετικές απόψεις. Από τη στιγμή που έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή θα στηρίζεται πάντα πρωτίστως στους βουλευτές της για τη συγκρότηση της κυβέρνησης. Υπάρχει διακριτική ευχέρεια του πρωθυπουργού να χρησιμοποιεί και εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά στον πυρήνα της η κυβέρνηση θα συγκροτείται από κοινοβουλευτικά στελέχη. Αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για ενδεχόμενα ασυμβίβαστα. Ωστόσο, είναι σύνθετα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν προφανείς απαντήσεις, ούτε υπάρχουν σίγουρες και τελικές σκέψεις προς κατάθεση. Είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, όπως πρέπει να συζητηθούν θέματα που δεν άπτονται ευθέως της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως στο εκλογικό σύστημα, ο σταυρός. Πιστεύω ότι ο σταυρός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για το κόμμα μας. Από την άλλη υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα μεγέθη των εκλογικών περιφερειών, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες απαιτούν άλλο είδος πολιτικής, οι μικρές εκλογικές περιφέρειες έχουν άλλου είδους πολιτική σχέση που μπορεί να δημιουργεί υπόνοια εξαρτήσεων. Το εγχείρημα είναι σύνθετο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις προτάσεις που θα καταθέσουμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί. Για μένα ο βουλευτής δεν εκπροσωπεί μόνο την επικράτεια, πρέπει να εκπροσωπεί και την εκλογική του περιφέρεια και πρέπει με κάποιο τρόπο να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι η επικοινωνία του βουλευτή με τη δημόσια διοίκηση με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και συμπλήρωσε:

«Υπήρχαν περιπτώσεις συναδέλφων που στήθηκε η άρση ασυλίας και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν οι ίδιοι οι βουλευτές είχαν καταθέσει ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο και αυτό θεωρήθηκε ότι ήτανε αθέμιτη παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση. Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή θα μας απασχολήσει πολύ. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ρουσφέτι. Δεν υπάρχει βουλευτής που έχει πολιτικό γραφείο και να μην έχει κληθεί να κάνει κάποιου είδους παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση ως αποτέλεσμα αιτήματος που του ετέθη από κάποιο πολίτη. Όσο το κράτος εκσυγχρονίζεται και γίνεται πιο ψηφιακό, αντικείμενα παρέμβασης του παρελθόντος εξαλείφονται.

Επιτελικό κράτος. Άκουσα παρά τις εκτιμήσεις περί αντιθέτου, καλά λόγια για το επιτελικό κράτος. Προφανώς επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά το γεγονός ότι έχουμε μια διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού, στοχοθεσίας είναι μια κατάκτηση για την κυβέρνησή μας. Και σίγουρα όπου απαιτείται διυπουργικός συντονισμός, το επιτελικό κράτος άλλες φορές περισσότερο αποτελεσματικά, άλλες φορές λιγότερο, δίνει μια ευρύτερη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ρυθμίζει ζητήματα, όπως η οδική ασφάλεια. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να διοικηθεί μια χώρα. Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια. Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά. Για την ανάγκη να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο» και σημείωσε: «Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες. Σε αυτή την προσπάθεια θα συστρατευμένοι και ενωμένοι, όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε όλοι. Θέλουμε αυτοδυναμία και αυτό σημαίνει ότι θα εκλέξουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό βουλευτών. Τα συμφέροντά μας εδώ είναι τελείως ευθυγραμμισμένα. Για τις δημοσκοπήσεις, έχουμε κάθε λόγο πηγαίνοντας προς τις εκλογές να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Όχι μόνο επειδή προηγούμαστε με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος, αλλά θα πω και το εξής: Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που είναι προκομμένοι άνθρωποι, άνθρωποι που ξυπνούν νωρίς, που βλέπουν ότι η Ελλάδα σε σωστή κατεύθυνση, θα ήθελαν να προχωρά πιο γρήγορα, αλλά έχουν ταυτίσει το μέλλον το δικό τους και της οικογένειάς τους με την πολιτική που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την πολιτική. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις δημοσκοπήσεις».

Και ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε: «Και δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει αυτούς τους συμπολίτες μας. Γιατί η αντιπολίτευση επέλεξε το δρόμο του λαϊκισμού. Έχουμε πεδίο να εργαστούμε και να πείσουμε τους πολίτες ότι μόνο εμείς μπορούμε να τους εκφράσουμε. Όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας, αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι προκοπή για τους ίδιους και για τα παιδιά τους και πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα είναι το κόστος ζωής και αυτό είναι και η δική μας προτεραιότητα. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, άλλος δρόμος από τη γρήγορη ανάπτυξη και τη δημιουργία πλεονασμάτων και μια πολιτική που στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα με στόχους συγκεκριμένους, δεν υπάρχει. Τελικά το παιχνίδι θα κερδηθεί ή θα χαθεί εκεί που κερδίζεται συνήθως. Στο πεδίο της οικονομίας. Κλείνω ευχαριστώντας σας και πάλι για αυτή την ουσιαστική εξάωρη συνεδρίαση και να ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την συνεδρίαση που θα γίνει τον Ιούλιο. Να εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας, δεν είναι λίγα αυτά που έχουμε πετύχει. Βλέποντας την υπόλοιπη Ευρώπη, συνομιλώντας με άλλους αρχηγούς, βλέποντας πόσο γρήγορη είναι η αποδόμηση των κυβερνήσεων, έχουμε πετύχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει ξανά τρεις συνεχόμενες εκλογές. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ένας κοινός στόχος στον οποίον τέμνεται και το ατομικό συμφέρον όλων μας αλλά και το συλλογικό συμφέρον της χώρας και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε».

Τα «πηγαδάκια» των βουλευτών της ΝΔ για το λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το… πείραγμα Μηταράκη στον Χαρακόπουλο

Η Βουλή γέμισε από νωρίς με τους βουλευτές της ΝΔ και δεν άργησαν να δημιουργηθούν «πηγαδάκια» στο εντευκτήριο της Βουλής. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης δεν έλειψαν τα χαμόγελα, οι αγκαλιές και οι selfies.

Οι περισσότεροι βουλευτές ασχολήθηκαν με το σφάλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις κλήσεις που απηύθυνε σε κάποιους τους 9 γαλάζιους βουλευτές που βρίσκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το θέμα συζητήθηκε αρκετά στο «πηγαδάκι» που σχημάτισαν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης με τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και την Μαρία Κεφάλα. Σε άλλα «πηγαδάκια» συζητήθηκε το «μασάζ» που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξε και μία αστεία συζήτηση που είχε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, και ο Νότης Μηταράκης.

Όταν ρωτήθηκε ο κ. Χαρακόπουλος πόσο θα διαρκέσει η ομιλία του, εκείνος απάντησε «5 λεπτά για να δώσω το καλό παράδειγμα στους βουλευτές». «Ο κ. Χαρακόπουλος έχει πλέον απολέσει τη θέση του στην εργατική τάξη» απάντησε ο Νότης Μηταράκης θέλοντας να πειράξει τον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ.

Οι 30 αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία

Το κείμενο που διανεμήθηκε στα μέλη της ΚΟ της ΝΔ με τα 30 προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της ΝΔ έχει ως εξής:

«Με την από 2 Φεβρουαρίου 2026 επιστολή του προς όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε μια δέσμη σκέψεων ως προς τις βασικές κατευθύνσεις της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη συνδιαμόρφωση της πρότασης, μέσω της αποστολής σχετικών προτάσεων και παρατηρήσεών τους. Στην εν λόγω επιστολή ανέδειξε το συνταγματικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί πενήντα και πλέον χρόνια από το Σύνταγμα του 1975, σκιαγραφώντας παράλληλα και τις νέες προκλήσεις που λαμβάνουν χώρα εν έτει 2026 και επισημαίνοντας την ανάγκη για μια γενναία και ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση που στοχεύει σε μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα αλλά και του αύριο.

Στους τρεις μήνες που μεσολάβησαν, η ανταπόκρισή σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι καινοτόμες και πλούσιες σε περιεχόμενο προτάσεις σας, προϊόν ενδελεχούς έρευνας και τεκμηρίωσης, δεν περιορίσθηκαν σε μια απλή εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρχικών σκέψεων αλλά ανέδειξαν νέες θεματικές και προκλήσεις που χρήζουν κατοχύρωσης στον συνταγματικό μας χάρτη, ενώ ταυτόχρονα οι παρατηρήσεις σας εμπλούτισαν θεμελιωδώς τις αρχικές προτάσεις. Διαμορφώνεται λοιπόν σήμερα, ως βάση περαιτέρω συζήτησης, ένα σώμα τριάντα συνταγματικών διατάξεων που κρίνεται ως κομβικής σημασίας η αναθεώρηση τους. Ακολούθως εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες διατάξεις και προσδιορίζεται η προτεινόμενή κατεύθυνση της αναθεώρησης.

1. Άρθρο 5 ή άρθρο 5Α ή νέο άρθρο 5Β

– Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

2. Άρθρα 14, 15

– Αποκάθαρση και εξορθολογισμός τύπου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου.

– Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του.

3. ‘Αρθρο 16

– Κρατική μέριμνα για την προστασία, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

– Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και του ελληνικού πολιτισμού

– Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11 (αντί για 9 σήμερα).

– Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή μη κρατικό/μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών.

4. ‘Αρθρο 17

– Διατύπωση με πιο λιτό τρόπο

– Προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας, αλλά της περιουσίας (μετοχές, ομόλογα, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορικό σήμα)

– Αποζημίωση για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση

– Δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (δυναμική πολεοδομία)

– Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς

5. ‘Αρθρο 21

– Κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη.

– Λήψη υπόψη διαγενεακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

6. ‘Αρθρο 24

– Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων.

7. ‘Αρθρο 29

– Τα κόμματα οφείλουν να οργανώνονται και να λειτουργούν με δημοκρατικό τρόπο.

– Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πολιτικού κόμματος.

– Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής του πολιτικού κόμματος στις εκλογές.

8. ‘Αρθρο 30

– Μια εξαετής θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας (με μεταβατική για τον υπηρετούντα Πρόεδρο).

9. ‘Αρθρο 41 παρ. 2, 5

– Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Διάλυση με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).

10. ‘Αρθρο 44 παρ. 2

– Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων: Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον είκοσι ημερών.

11. ‘Αρθρο 51 παρ. 4

– Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας.

12. ‘Αρθρο 54 παρ. 1, 3

– Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας.

– Με νόμο μπορεί να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.

13. ‘Αρθρο 55 παρ. 1

– Δικαίωμα εκλέγεσθαι στα 21.

– Αναστολή υποχρέωσης στράτευσης για όσο χρόνο διαρκεί η βουλευτική ιδιότητα.

14. ‘Αρθρα 56, 57:

– Κατάργηση λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Καθιέρωση γενικών αρχών και εξουσιοδότηση νόμου για εφαρμογή από μεθεπόμενες εκλογές ή αμέσως με πλειοψηφία 2/3.

15. ‘Αρθρο 60

– Θωράκιση θεσμικού ρόλου του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας και κατά την επικοινωνία με την εκλογική του περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

16. ‘Αρθρο 73 παρ. 1

– Συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης: Επαρκούς προνομοθετικής διαβούλευσης, αξιολόγησης της εφαρμογής του νόμου και μέτρων κωδικοποίησης της νομοθεσίας.

17. ‘Αρθρο 78 παρ. 2, 6

– Φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος.

– Μπορεί να παρέχονται κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές για την εθνική οικονομία ιδιωτικές επενδύσεις.

18. ‘Αρθρο 79

– Ο προϋπολογισμός οφείλει να διασφαλίζει τη δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων και τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία.

– Κατάθεση και δημοσιότητα ετήσιου απολογισμού εκ μέρους φορέων που χρηματοδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

19. ‘Αρθρο 81 παρ. 2

– Δυνατότητα πρόβλεψης με νόμο λειτουργικού ασυμβιβάστου βουλευτή/υπουργού και προσωρινής αναπλήρωσης.

– Δυνατότητα διορισμού Αντιπροέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου και μη υπουργών.

20. ‘Αρθρο 82

– Κανόνες καλής κυβερνητικής λειτουργίας.

21. ‘Αρθρο 86

– Κατάργηση «αμελλητί» και αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

– Προκαταρκτική εξέταση από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Εναλλακτικά προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης Υπουργών από μεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο.

– ‘Ασκηση δίωξης με απόφαση Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.

22. ‘Αρθρο 89

– Επιτρέπεται βάσει εκτελεστικού νόμου η ανάθεση ειδικών διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με απόφαση της Βουλής.

– Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κυβέρνηση, η τοποθέτησή τους σε πολιτικές θέσεις ή η τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητες αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους.

23. ‘Αρθρο 90 παρ. 5

– Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες.

24. ‘Αρθρο 100

– Σύνθεση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου με τριετή θητεία, αποτελούμενου από εννέα δικαστές (τους 3 Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων, από 2 δικαστές εκλεγόμενους από τις Ολομέλειες ΣτΕ και ΑΠ, 2 τακτικούς Καθηγητές Νομικής που επιλέγονται από τα λοιπά μέλη).

– Αρμοδιότητα προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας και συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο για ψηφισμένο νομοσχέδιο εκτός από εκείνα που αφορούν αποκλειστικά κύρωση διεθνών συνθηκών, μετά από αίτημα του ΠτΔ, του ΠΘ ή της Βουλής (έως δύο φορές σε κάθε σύνοδο).

– Η απόφαση περί αντισυνταγματικότητας ή αντίθεσης προς το ενωσιακό δίκαιο κωλύει την έκδοση του νόμου. Η απόφαση περί συνταγματικότητας δεσμεύει τα δικαστήρια μετά την έκδοση του νόμου.

25. ‘Αρθρο 101 παρ. 3, 5

– Αποκεντρωτικό σύστημα: Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων, η εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος μπορεί να γίνει είτε με ύπαρξη αποκεντρωμένης κρατικής δομής και/είτε με ύπαρξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα.

– Κρατική μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά σε όλη την επικράτεια.

– Αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Συνταγματική κατοχύρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

26. ‘Αρθρο 101A

– Επιλογή Προέδρων και Μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ex officio ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων και ο επικεφαλής του συλλογικού οργάνου που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού.

27. ‘Αρθρο 102

– Νόμος καθορίζει τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι έως δύο (2)

– Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης.

– Οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των οικείων περιοχών και οφείλουν να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία.

– Πειθαρχικές ποινές αργίας/έκπτωσης στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ επιβάλλονται με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

28. ‘Αρθρο 103

– Επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας. Νόμος ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι επιβραβεύσεις συνδέονται με προσόντα και απόδοση.

– Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του ΑΣΕΠ.

– Αξιολόγηση γίνεται αμφίδρομα, ήτοι και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους, καθώς και από τους πολίτες προς όλους».