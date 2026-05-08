Europa League: Στον τελικό Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Europa League, καθώς ανέτρεψαν τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Η αγγλική ομάδα νίκησε 4-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ η γερμανική ομάδα επικράτησε 3-1 της Μπράγκα.

Η Άστον Βίλα θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι νίκησε τη Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας με 4-0 και ανέτρεψε την ήττα με 1-0 από τον πρώτο αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο, η Άστον Βίλα πήρε την πρόκριση στον τελικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και άνοιξαν το σκορ στο 36ο λεπτό. Η άμυνα της Νότιγχαμ Φόρεστ απομάκρυνε λανθασμένα την μπάλα, ο Μπουεντία έγινε κάτοχός της, πραγματοποίησε ατομική ενέργεια και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Γουότκινς, ο οποίος έκανε το 1-0 από κοντινή απόσταση.

Η Άστον Βίλα πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 58ο λεπτό. Ο Μιλένκοβιτς υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Τόρες, με την παράβαση να καταλογίζεται έπειτα από χρήση VAR. Ο Μπουεντία εκτέλεσε εύστοχα από τη λευκή βούλα και έδωσε σκορ πρόκρισης στην ομάδα του.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσπάθησε να βρει το γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση, όμως η Άστον Βίλα διατήρησε τον έλεγχο. Ο ΜακΓκιν έκανε το 3-0 στο 77ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ, ενώ ο ίδιος παίκτης σημείωσε και τέταρτο γκολ τρία λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Φράιμπουργκ – Μπράγκα 3-1

Η Φράιμπουργκ πανηγύρισε την πρώτη πρόκριση της ιστορίας της σε ευρωπαϊκό τελικό. Η γερμανική ομάδα νίκησε 3-1 την Μπράγκα εντός έδρας και ανέτρεψε την ήττα με 2-1 από τον πρώτο αγώνα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα μόλις στο 6ο λεπτό, μετά την αποβολή του Ντόργκελες. Η Φράιμπουργκ αξιοποίησε την υπεροχή της στο 19ο λεπτό, όταν ο Κούμπλερ άνοιξε το σκορ ύστερα από φάση διαρκείας και αλλεπάλληλες κόντρες μέσα στην περιοχή.

Η Φράιμπουργκ πέτυχε δεύτερο γκολ στο 41ο λεπτό. Ο Μανζάμπι έκανε το 2-0 με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή και διαμόρφωσε το 3-2 στο συνολικό σκορ του ζευγαριού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπράγκα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει την πρόκριση. Η Φράιμπουργκ, όμως, σημείωσε τρίτο γκολ στο 72ο λεπτό, με τον Κούμπλερ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και να κάνει το 3-0.

Η Μπράγκα μείωσε στο 79ο λεπτό με κεφαλιά του Βίκτορ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και το συνολικό 4-3. Η Φράιμπουργκ κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Europa League.

