Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Στον τελικό του Basketball Champions League η «βασίλισσα» – Θα αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νίκησε τη Μάλαγα με 78-65 στον ημιτελικό του Basketball Champions League και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή, βασίστηκε στην αποτελεσματική της άμυνα και το Σάββατο (9/5) θα διεκδικήσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της απέναντι στη Ρίτας από τη Λιθουανία.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με σερί 0-5. Η Μάλαγα απάντησε με δικό της 5-0 και ισοφάρισε στο τρίτο λεπτό. Οι δύο ομάδες έδειξαν νευρικότητα στα πρώτα λεπτά και δυσκολεύτηκαν να βρουν σταθερό ρυθμό στην επίθεση.

Η ελληνική ομάδα περιόρισε το ανοιχτό γήπεδο της Μάλαγα και δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να ανεβάσουν τον ρυθμό. Η Ένωση κράτησε τη συγκέντρωσή της στην άμυνα, εκτέλεσε πιο σωστά στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα πέντε πόντων, με σκορ 9-14.

Στη δεύτερη περίοδο, η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Νάναλι πέτυχε τρίποντο, μοίρασε ασίστ και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στο +8 στο 15ο λεπτό, με σκορ 14-24. Οι παίκτες του Σάκοτα μοίρασαν το σκοράρισμα, καθώς οκτώ από τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο είχαν συνεισφορά στην επίθεση.

Η πολυφωνία στην επίθεση και η σταθερή αμυντική λειτουργία έδωσαν στην ΑΕΚ διαφορά 16 πόντων στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ στο 21-37. Η Μάλαγα δεν βρήκε εύκολα σουτ και δεν κατάφερε να αλλάξει τον ρυθμό του αγώνα.

Στην τρίτη περίοδο, η Μάλαγα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο. Η Ένωση είχε καλά ποσοστά στα δίποντα και στα τρίποντα, ενώ συνέχισε να στηρίζεται στην άμυνά της. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 15 πόντων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα του Σάκοτα διαχειρίστηκε τη διαφορά και δεν επέτρεψε στη Μάλαγα να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκης. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον ημιτελικό με σκορ 65-78 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του BCL.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (9/5) τη Ρίτας από τη Λιθουανία, με στόχο την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «μυαλό της γιαγιάς» – Οι επιστήμονες απαντούν

Χανταϊός: Η Κομισιόν καθησυχάζει, αλλά οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή

Αγορά ακινήτων: Τα 25.000 διατηρητέα κτήρια και τα αιτήματα των ιδιοκτητών για στήριξη και επανάχρηση

«Ο πληθωρισμός δεν θα είναι παροδικό φαινόμενο» – «Καμπανάκι» από τον Διονύση Χιόνη, οι εκτιμήσεις του για τους επόμενους μ...

Google: Δίνει 1,5 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει «κενό ασφαλείας» στα κινητά Pixel

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:40 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: «Βασιλική» πρόκριση στο Final Four της Αθήνας – Περιμένει Παναθηναϊκό ή Βαλένθια

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο Game 3 και νίκησε τη Χάποελ με 87-81 στο Μπ...
18:34 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Παρίσι: Σοβαρά επεισόδια μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό του Champions League – 127 συλλήψεις και 38 τραυματίες, 23 εκ των οποίων αστυνομικοί

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ της Τετάρτης 6/5 στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί...
03:08 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός του Champions League

Η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Champions League...
01:25 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Χρήστος Σερέλης: «Πήραμε το μάθημά μας και θα επιστρέψουμε»

Ο Χρήστος Σερέλης εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό στη συνέντευξη Τύπου, μετά την αποβολή του Εργκί...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή