Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Στον τελικό του Basketball Champions League η «βασίλισσα» – Θα αντιμετωπίσει την Ρίτας Βίλνιους

Η ΑΕΚ νίκησε τη Μάλαγα με 78-65 στον ημιτελικό του Basketball Champions League και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή, βασίστηκε στην αποτελεσματική της άμυνα και το Σάββατο (9/5) θα διεκδικήσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της απέναντι στη Ρίτας από τη Λιθουανία.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με σερί 0-5. Η Μάλαγα απάντησε με δικό της 5-0 και ισοφάρισε στο τρίτο λεπτό. Οι δύο ομάδες έδειξαν νευρικότητα στα πρώτα λεπτά και δυσκολεύτηκαν να βρουν σταθερό ρυθμό στην επίθεση.

Η ελληνική ομάδα περιόρισε το ανοιχτό γήπεδο της Μάλαγα και δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να ανεβάσουν τον ρυθμό. Η Ένωση κράτησε τη συγκέντρωσή της στην άμυνα, εκτέλεσε πιο σωστά στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα πέντε πόντων, με σκορ 9-14.

Στη δεύτερη περίοδο, η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Νάναλι πέτυχε τρίποντο, μοίρασε ασίστ και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στο +8 στο 15ο λεπτό, με σκορ 14-24. Οι παίκτες του Σάκοτα μοίρασαν το σκοράρισμα, καθώς οκτώ από τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο είχαν συνεισφορά στην επίθεση.

Η πολυφωνία στην επίθεση και η σταθερή αμυντική λειτουργία έδωσαν στην ΑΕΚ διαφορά 16 πόντων στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ στο 21-37. Η Μάλαγα δεν βρήκε εύκολα σουτ και δεν κατάφερε να αλλάξει τον ρυθμό του αγώνα.

Στην τρίτη περίοδο, η Μάλαγα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο. Η Ένωση είχε καλά ποσοστά στα δίποντα και στα τρίποντα, ενώ συνέχισε να στηρίζεται στην άμυνά της. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 15 πόντων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα του Σάκοτα διαχειρίστηκε τη διαφορά και δεν επέτρεψε στη Μάλαγα να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκης. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον ημιτελικό με σκορ 65-78 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του BCL.

