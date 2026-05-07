Ύπνος: Μελέτη συνδέει μια συνήθεια με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας – Τι συμβουλεύουν ειδικοί

Το σώμα μας βασίζεται στον ύπνο για να λειτουργήσει σωστά. Παρόλο που όλοι προσπαθούμε να συμπληρώσουμε το συνιστώμενο οκτάωρο κάθε βράδυ, οι ρυθμοί της ζωής συχνά μας αναγκάζουν να καταφεύγουμε σε έναν σύντομο ή μερικές φορές όχι και τόσο σύντομο μεσημεριανό ύπνο στον καναπέ. Ωστόσο, μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για την υγεία σας από όσα νομίζετε.

Τι έδειξε μελέτη για τον ύπνο κατά τη διάρκεια της μέρας

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open, διερεύνησε τη σχέση μεταξύ του ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας και της θνησιμότητας από κάθε αίτιο σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Η έρευνα περιέλαβε πάνω από 1.300 άτομα στο Ιλινόις, ηλικίας 56 ετών και άνω.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φορητές συσκευές παρακολούθησης ύπνου (wearables) για να καταγράψουν τις συνήθειες των συμμετεχόντων για 14 ημέρες, εξετάζοντας:

Τη διάρκεια του ύπνου

Τη συχνότητα των σύντομων ύπνων

Τη μεταβλητότητα στη διάρκεια και την ώρα που κοιμόντουσαν

Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με τους θανάτους και τις αυτοψίες που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης 19 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας — στο χρονικό διάστημα μεταξύ 9 π.μ. και 7 μ.μ.— συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που είχαν την τάση να κοιμούνται το πρωί αντί για το απόγευμα ή που κοιμόντουσαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πιο συχνά, παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξανακοιμηθείτε ποτέ το μεσημέρι; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή.

Γιατί ο μεσημεριανός ύπνος συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα, σύμφωνα με ειδικούς

Αν και τα ευρήματα υποδηλώνουν μια σχέση, δεν τεκμηριώνουν κατ’ ανάγκη ότι ο ύπνος αποτελεί την αιτία του προβλήματος. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο «υπερβολικός» ημερήσιος ύπνος είναι μάλλον σύμπτωμα καρδιαγγειακών μεταβολών, που σχετίζονται με διαταραχές στον ύπνο και απορρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι συγκεκριμένα μοτίβα ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να αποτελούν σήμα υποκείμενων κινδύνων για την υγεία των ηλικιωμένων», εξηγεί ο Dr. Kanwar Kelley, ειδικός στην ιατρική τρόπου ζωής. «Τέτοια μοτίβα μπορεί να υποδηλώνουν φυσιολογικό στρες που επηρεάζει το καρδιαγγειακό και το κιρκάδιο σύστημα».

Η σημασία του ποιοτικού ύπνου για την υγεία της καρδιάς

Ο Dr. Cheng-Han Chen, επεμβατικός καρδιολόγος, προσθέτει: «Η επαρκής ποσότητα ποιοτικού ύπνου είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία της καρδιάς. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα ξεκουράζεται και επιδιορθώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, τις ορμόνες του στρες και τη φλεγμονή».

Είναι γνωστό ότι ο κακός ύπνος αυξάνει πολλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως:

Υπέρταση

Παχυσαρκία

Διαβήτης

Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα ευρήματα για την υγεία μας

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν το πόσο καθοριστικά επηρεάζει τη ζωή μας η ποιότητα του ύπνου. Η κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν διαταράσσει απλώς τα επίπεδα ενέργειάς σας· μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη βαθύτερων προβλημάτων υγείας.

«Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιαγγειακή υγεία. Διενεργώ τακτικά αξιολογήσεις ύπνου για τον εντοπισμό ανθυγιεινών συνηθειών ή καταστάσεων όπως το χρόνιο ροχαλητό και η υπνική άπνοια», εξηγεί ο Dr. Kelley. «Ο κακός ύπνος επηρεάζει τη μνήμη και την ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τον κίνδυνο για υπέρταση, στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο και θνησιμότητα».

Η Angela S. Koh (M.B.B.S., M.P.H., P.h.D.) προσθέτει: «Ο ύπνος έχει συμπεριληφθεί στη λίστα “Life’s Essential 8” της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά μέτρα για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Αυτό υπογραμμίζει τον ρόλο του ύπνου στη διατήρηση σταθερών παραγόντων κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και το σωματικό βάρος».

Μην αγνοείτε τις συνήθειες του ύπνου σας

Αν χρειαστεί να κοιμηθείτε λίγο το μεσημέρι μια μέρα που νιώθετε κουρασμένοι, πιθανότατα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως διαπιστώσετε ότι χρειάζεστε συχνά και μεγάλης διάρκειας ύπνους κατά τη διάρκεια του πρωινού, ίσως αξίζει να το συζητήσετε με τον γιατρό σας. «Η έγκαιρη παρέμβαση σε υποκείμενες παθήσεις που προκαλούν κόπωση μπορεί να αποτρέψει δυσμενείς συνέπειες στο μέλλον», εξηγεί η Koh.

Ο Dr. Kelley τονίζει: «Μην υποτιμάτε τα μοτίβα του μεσημεριανού ύπνου κατά την αξιολόγηση της υγείας σας. Συνήθως εστιάζουμε μόνο στον νυχτερινό ύπνο, αλλά πρέπει να εξετάζουμε και τον ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν χρειαζόμαστε συχνότερα ύπνο ή αν αυτός διαρκεί πολύ, πρέπει να αξιολογήσουμε την ποιότητα του νυχτερινού ύπνου, τη φαρμακευτική αγωγή και τη γενική μας κατάσταση».

Τα σημάδια που πρέπει να προσέξετε

Αλλαγή μοτίβου: Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι μια σημαντική αλλαγή στις συνήθειες, όχι ένας περιστασιακός μεσημεριανός ύπνος.

Πρωινός ύπνος: Ο ύπνος αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα ενέχει ιδιαίτερο κίνδυνο και πρέπει να διερευνηθεί.

Η σημασία της υγιεινής νυχτερινής ρουτίνας

Ανεξάρτητα από το αν συνηθίζετε να κοιμάστε μέσα στη μέρα, τα ευρήματα της μελέτης αποτελούν μια καλή υπενθύμιση για να φροντίσετε τη νυχτερινή σας ρουτίνα. «Συνιστάται να στοχεύετε σε επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ», λέει η Koh

Πώς επηρεάζει ο μεσημεριανός ύπνος την υγεία των ηλικιωμένων

«Αυτή η μελέτη αποτελεί μια χρήσιμη υπενθύμιση για τη σημασία που έχει η ποιότητα του ύπνου στη συνολική υγεία των ηλικιωμένων», αναφέρει η Koh. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να λάβουμε υπόψη.

Ο Dr. Kelley επισημαίνει ότι το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες, με μέση ηλικία τα 81 έτη. «Αν και αυτό δεν ακυρώνει τα ευρήματα, ένα πιο ισορροπημένο πληθυσμιακό δείγμα θα μπορούσε να διαφοροποιήσει ελαφρώς τα αποτελέσματα», σημειώνει. Επίσης, η Koh προσθέτει ότι όσοι κοιμόντουσαν σπάνια το μεσημέρι αποκλείστηκαν από τη μελέτη, επομένως τα συμπεράσματα ενδέχεται να μην έχουν καθολική εφαρμογή.

Σχέση μεσημεριανού ύπνου και θνησιμότητας

Δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας των συμμετεχόντων και του τρόπου συλλογής των δεδομένων, είναι αδύνατο να αποδειχθεί αν η διαφορά στον κίνδυνο θνησιμότητας προκλήθηκε αποκλειστικά από τον μεσημεριανό ύπνο. «Συχνά είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε τους κινδύνους της ηλικίας από τη θνησιμότητα, επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πριν θεωρήσουμε τον ύπνο ως αυτόνομο παράγοντα κινδύνου», εξηγεί η Koh. Αντίθετα, προτείνει να εξετάζουμε τον ύπνο σε συνδυασμό με τις συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως η φυσική δραστηριότητα και η διατροφή.

Ο ύπνος ως κομμάτι του παζλ της μακροζωίας

Σε κάθε περίπτωση, ο ύπνος είναι μόνο ένα κομμάτι στο παζλ της μακροζωίας. «Αν και ο μεσημεριανός ύπνος και η θνησιμότητα φαίνεται να συνδέονται, μπορεί να υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σχέση», επισημαίνει ο Dr. Kelley. «Τώρα που η έρευνα ανέδειξε αυτή τη σύνδεση, απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να κατανοήσουμε τους ακριβείς λόγους πίσω από αυτό το φαινόμενο».