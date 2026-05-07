Πρόληψη άνοιας: Το συμπλήρωμα που μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο, σύμφωνα με μελέτη

Καθώς τα ποσοστά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ συνεχίζουν να αυξάνονται, πολλοί αναζητούν τρόπους για να προστατεύσουν την υγεία του εγκεφάλου τους, καθώς μεγαλώνουν. Ενώ η γενετική παίζει ρόλο στην εμφάνιση αυτών των παθήσεων, οι παράγοντες του τρόπου ζωής –όπως η διατροφή– μελετώνται εντατικά για την πιθανή επίδρασή τους στη γνωστική λειτουργία σε μεγαλύτερη ηλικία.

Το συμπλήρωμα που προστατεύει τον εγκέφαλο από την άνοια, σύμφωνα με μελέτη

Νέα επιστημονικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η βιταμίνη D —την οποία ίσως έχετε συνδέσει περισσότερο με την υγεία των οστών και το ανοσοποιητικό σύστημα— μπορεί επίσης να προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γνωστική εξασθένηση. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurology Open Access δείχνει ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D κατά τη μέση ηλικία ενδέχεται να συνδέονται με αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την άνοια χρόνια αργότερα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 793 ενήλικες που συμμετείχαν στη μελέτη Framingham Heart Study Generation 3. Κατά την έναρξη της έρευνας (μεταξύ 2002 και 2005), οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 39 ετών και δεν παρουσίαζαν συμπτώματα άνοιας. Εκείνη την περίοδο, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα κάθε συμμετέχοντα.

Περίπου 16 χρόνια αργότερα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εγκεφαλικές απεικονίσεις (scans) για να αξιολογηθούν τα επίπεδα των πρωτεϊνών ταυ (tau) και αμυλοειδούς βήτα — δύο πρωτεϊνών που αποτελούν βασικούς δείκτες για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα κριτήρια και οι μετρήσεις:

Υψηλά επίπεδα: Πάνω από 30 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL).

Χαμηλά επίπεδα: Κάτω από το όριο των 30 ng/mL.

Στη συγκεκριμένη ομάδα, περίπου το 34% των συμμετεχόντων είχε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, ενώ μόνο το 5% ανέφερε ότι λάμβανε συμπλήρωμα βιταμίνης D. Για να απομονώσουν τη σχέση αυτή, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου, όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και ο δείκτης μάζας σώματος (BMI).

Τι αποκάλυψε η έρευνα για τη βιταμίνη D και την υγεία του εγκεφάλου

Οι ερευνητές ανακάλυψαν μια στενή σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα της βιταμίνης D κατά τη μέση ηλικία και την κατάσταση του εγκεφάλου αρκετά χρόνια αργότερα:

Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο μετά από περίπου 16 χρόνια.

Τα επίπεδα της βιταμίνης D δεν φάνηκε να σχετίζονται με το β-αμυλοειδές, μια άλλη πρωτεΐνη που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της επάρκειας σε βιταμίνη D και των πρώιμων εγκεφαλικών αλλοιώσεων που οδηγούν σε άνοια.

«Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D στη μέση ηλικία μπορεί να προσφέρουν προστασία έναντι της συσσώρευσης της πρωτεΐνης tau. Αντίθετα, η έλλειψη βιταμίνης D θα μπορούσε να αποτελεί έναν τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης άνοιας», δήλωσε ο Martin David Mulligan, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Galway.

Γιατί είναι σημαντική η πρωτεΐνη ταυ

Η συσσώρευση της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο συνδέεται άμεσα με τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη γνωστική εξασθένηση, καθιστώντας την έναν κρίσιμο βιοδείκτη στην έρευνα για την άνοια. Τα χαμηλότερα επίπεδα tau μπορεί να υποδηλώνουν μια πιο υγιή γήρανση του εγκεφάλου. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δείχνουν μόνο μια συσχέτιση και όχι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι η βιταμίνη D μειώνει άμεσα τον κίνδυνο άνοιας.

Περιορισμοί της έρευνας

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Μία μόνο μέτρηση: Τα επίπεδα της βιταμίνης D μετρήθηκαν μόνο μία φορά στην αρχή της μελέτης. Οι ερευνητές δεν παρακολούθησαν τις μεταβολές της βιταμίνης κατά τη διάρκεια των ετών.

Παρατηρητική μελέτη: Η έρευνα εντοπίζει μοτίβα αλλά δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Άλλοι παράγοντες υγείας: Είναι πιθανό τα άτομα με υψηλή βιταμίνη D να υιοθετούν και άλλες υγιεινές συνήθειες που συμβάλλουν στην καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία. Παρόλο που έγινε προσαρμογή για πολλές μεταβλητές, ορισμένοι αστάθμητοι παράγοντες ενδέχεται να επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα δεδομένα στην καθημερινότητα

Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει ότι η μέση ηλικία αποτελεί μια καθοριστική περίοδο για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης υγείας του εγκεφάλου. «Αυτά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς υποδηλώνουν μια συσχέτιση μεταξύ των υψηλότερων επιπέδων βιταμίνης D στην πρώιμη μέση ηλικία και του χαμηλότερου φορτίου της πρωτεΐνης tau κατά μέσο όρο 16 χρόνια αργότερα», δήλωσε ο Mulligan. «Η μέση ηλικία είναι η χρονική στιγμή όπου η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο».

Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης D

Μπορείτε να προσλάβετε τη βιταμίνη D μέσω της έκθεσης στον ήλιο, συγκεκριμένων τροφών και συμπληρωμάτων διατροφής. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D είναι οι εξής:

Λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και οι σαρδέλες.

Εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά ή φυτικά γάλατα.

Κρόκους αυγών.

Η βιταμίνη D ως σύμμαχος κατά της άνοιας

Παρόλο που η συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδεικνύει οριστικά ότι η λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D προλαμβάνει την άνοια, η διατήρηση επαρκών επιπέδων μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό κομμάτι του «παζλ» για την προστασία του εγκεφάλου.

Συμβουλή: Εάν ανησυχείτε για τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν διαιτολόγο για τη διενέργεια εξετάσεων ή την έναρξη λήψης συμπληρωμάτων.