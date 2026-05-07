Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Ισραηλινός στρατιώτης… βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας στον νότιο Λίβανο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

ib

Μια φωτογραφία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας στον νότιο Λίβανο.

Στη φωτογραφία, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατιώτης φαίνεται να ακουμπά ένα τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας, στη χριστιανική πόλη Ντέμπελ.

Όπως ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, αντιμετωπίζουν το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη αποκλίνει εντελώς από τις αξίες που αναμένονται από το προσωπικό τους. Το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα ληφθούν διοικητικά μέτρα εναντίον του στρατιώτη.

Η Ντέμπελ είναι η ίδια πόλη όπου Ισραηλινοί στρατιώτες κατέστρεψαν με βαριοπούλα άγαλμα του Ιησού Χριστού τον περασμένο μήνα.

Το περιστατικό προκαλεί νέο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά από προηγούμενη υπόθεση καταστροφής χριστιανικού συμβόλου στην ίδια περιοχή, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι θα εξετάσουν την υπόθεση και θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο γρίφος που θα δυσκόλευε μέχρι και τη Σφίγγα: Μπορείτε να εντοπίσετε την κρυμμένη ομπρέλα στο δάσος;

Ο «μικρός θαυματουργός σπόρος» που μπορεί να ανακουφίσει από τη δυσκοιλιότητα και να ρίξει τη χοληστερίνη

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενίσχυση των υπηρεσιών με 88 συμβασιούχους – Οι θέσεις εργασίας

Εξαγωγές: Δεύτερος μήνας πτώσης το 2026 – Αντέχουν τα τρόφιμα

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:23 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Αναφορές για παραβίαση της ναυτικής ζώνης αποκλεισμού των ΗΠΑ από ιρανικά δεξαμενόπλοια

Δεξαμενόπλοια που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να φτάνουν στην περιοχή του Κόλπ...
06:08 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Σε άνοδο οι αγορές μετά τις δηλώσεις για πιθανή συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες, Τετάρτη, ότι η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν είναι «πολύ πιθαν...
05:55 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Λευκός Οίκος: Συνάντηση Γουίτκοφ – Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί εντός της εβδ...
05:51 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ – Καταρρίψεις drones στη Μόσχα

Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση σε σ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή