Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Ισραηλινός στρατιώτης… βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας στον νότιο Λίβανο

Μια φωτογραφία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας στον νότιο Λίβανο.

Στη φωτογραφία, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατιώτης φαίνεται να ακουμπά ένα τσιγάρο στο στόμα του αγάλματος της Παναγίας, στη χριστιανική πόλη Ντέμπελ.

Όπως ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, αντιμετωπίζουν το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη αποκλίνει εντελώς από τις αξίες που αναμένονται από το προσωπικό τους. Το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα ληφθούν διοικητικά μέτρα εναντίον του στρατιώτη.

Η Ντέμπελ είναι η ίδια πόλη όπου Ισραηλινοί στρατιώτες κατέστρεψαν με βαριοπούλα άγαλμα του Ιησού Χριστού τον περασμένο μήνα.

Το περιστατικό προκαλεί νέο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά από προηγούμενη υπόθεση καταστροφής χριστιανικού συμβόλου στην ίδια περιοχή, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι θα εξετάσουν την υπόθεση και θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.