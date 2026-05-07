Σαν σήμερα 7 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Ευγένιος Γκέραρντ

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Πεσόντες της Αεροπορίας Στρατού
  • Παγκόσμια Ημέρα Κωδικών Πρόσβασης

Γεγονότα

  • 558: Ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταρρέει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του.
  • 1824: Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
  • 1915: To γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο «Λουζιτάνια», στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.
  • 1946: Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μορίτα η «Εταιρία Τηλεπικοινωνιών του Τόκιο», με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους.
  • 1953: Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
  • 1976: Λανσάρεται επίσημα το Honda Accord.
  • 1977: Διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρί Μιριάμ με τη σύνθεση «L’ oiseau et l’ enfant» (Το Πουλί και το Παιδί). Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάνα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσυ Αργυράκη.
  • 1986: Ο Καναδός Πάτρικ Μόροου γίνεται το πρώτο πρόσωπο που αναρριχήθηκε σε κάθε μία από τις Επτά Κορυφές.
  • 1999: Πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου: 3 Κινέζοι πολίτες σκοτώνονται και 20 τραυματίζονται όταν αεροσκάφος του ΝΑΤΟ βομβαρδίζει κατά λάθος την κινεζική πρεσβεία στο Βελιγράδι.
  • 2025: Η Ινδία εξαπέλυσε την «Επιχείρηση Σιντούρ» κατά διαφόρων περιοχών στο Πακιστάν, σε αντίποινα για την επίθεση του περασμένου μήνα στο Παχαλγκάμ του υπό ινδικό έλεγχο Κασμίρ. Ένα παιδί μεταξύ των νεκρών – τραυματίστηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι.

Γεννήσεις

  • 1833: Γιοχάνες Μπραμς, Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. (Θαν. 3/4/1897)
  • 1861: Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. (Θαν. 7/8/1941)
  • 1919: Εβίτα Περόν, σύζυγος του προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. (Θαν. 26/7/1952)
  • 1940: Ευγένιος Γκέραρντ, Ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου

Θάνατοι

  • 1941: Τζέιμς Φρέιζερ, Σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους δωδεκάτομου έργου «Ο Χρυσός Κλώνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου, μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. (Γεν. 1/1/1854)
  • 1998: Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, Νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. (Γεν. 23/2/1924)
  • 2007: Ντιέγκο Κοράλες, Αμερικανός πυγμάχος
  • 2011: Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. (Γεν. 9/4/1957)

