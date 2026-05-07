Τραγωδία στη Κίνα: Σκοτώθηκε 16χρονη έπειτα από πτώση από zip line πάνω από καταρράκτη – Δεν έδεσαν σωστά το σχοινί ασφαλείας – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Κίνα, δυστήχημα

Μια 16χρονη σκοτώθηκε έπειτα από ατύχημα σε zip line πάνω από έναν καταρράκτη σε ένα πάρκο περιπέτειας στο Χουαγίνγκ, στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας. Το πάρκο έχει κλείσει για την πραγματοποίηση διορθωτικών μέτρων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σχετικά με τους υπεύθυνους φορείς και το προσωπικό.

Η τουρίστρια με το επώνυμο Λιου τραυματίστηκε σοβαρά όταν επιχείρησε να διασχίσει με zip line μια διαδρομή 168 μέτρων πάνω από έναν καταρράκτη. Ωστόσο οι εργαζόμενοι του πάρκου φέρεται να μην έδεσαν σωστά στο σχοινί ασφαλείας με αποτέλεσμα η 16χρονη να βρεθεί στο κενό. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ανήλικη χτύπησε σε βράχια πάνω από τον καταρράκτη και κατέληξε κατά την μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ακούγεται η 16χρονη Λιού να φωνάζει πως το σχοινί «δεν είναι δεμένο σωστά».

 

