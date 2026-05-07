Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ – Οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα μηνύματα Μητσοτάκη και οι 40+ ομιλητές

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. H συνεδρίαση θεωρείται κομβική, καθώς θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα αρχίσει, με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά θα λάβουν τον λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, σημειώνεται δε ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές.

Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Η πρόταση που θα παρουσιαστεί στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του συντάγματος προς αναθεώρηση, η οποία προέκυψε από την σύνθεση των σκέψεων που έχει δημόσια διατυπώσει ο Πρωθυπουργός και των προτάσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ. Ενδεικτικό της μεγάλης ανταπόκρισης που υπήρξε από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις στις οποίες στηρίχθηκε η σύνθεση των 30 άρθρων που θα παρουσιαστούν, και περίπου 20 ακόμη είχαν προφορικές συζητήσεις με όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση των προτάσεων. Σχεδόν η μισή ΚΟ της ΝΔ δηλαδή ανταποκρίθηκε, συμμετέχοντας στη διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πλέγμα των άρθρων που θα παρουσιαστεί, και αποτελεί επικαιροποίηση και συμπλήρωση της πρότασης της ΝΔ του 2018, δεν είναι δεσμευτικό και δεν αποτελεί την τελική πρόταση της ΝΔ, καθώς η κυβέρνηση παραμένει ανοικτή σε άλλες προτάσεις ή διορθώσεις, οπότε πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία η οποία θα έχει συνέχεια.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Πρωθυπουργός και η ΝΔ, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν 3 στόχους:

Να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα,

Μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση,

Ένα σύγχρονο σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975, δεδομένου ότι έχουμε ένα συνταγματικό χάρτη 50 ετών που έχει υπηρετήσει το σκοπό του, όμως δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την προσιτή στέγη, τις οποίες ο σημερινός νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη.

Η διαδικασία, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εκκινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο, όταν θα κατατεθεί από τη ΝΔ η σχετική πρόταση (απαιτούνται οι υπογραφές 50 βουλευτών) και στη συνέχεια, με απόφαση του προέδρου της βουλής, θα συγκροτηθεί και θα ξεκινήσει τις εργασίες της η επιτροπή αναθεώρησης του συντάγματος, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί επίσης μέσα στον Μάιο.

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ θα πραγματοποιήσει μια βαθιά θεσμική ομιλία με επίκεντρο την συνταγματική αναθεώρηση, την οποία αντιμετωπίζει διπλά:

Πρώτον , ως ένα σύνολο κανόνων που έρχεται να δώσει μια συνολική λύση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτεύματος και στη δημόσια ζωή τα οποία έρχονται από το παρελθόν και,

, ως ένα σύνολο κανόνων που έρχεται να δώσει μια συνολική λύση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτεύματος και στη δημόσια ζωή τα οποία έρχονται από το παρελθόν και, Δεύτερον, να ανοίξει τον δρόμο σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, την ώρα που η χώρα βαδίζει προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα δώσει και το περίγραμμα των καθηκόντων της κοινοβουλευτικής ομάδας ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, του συνεδρίου της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου και του εκλογικού έτους που είναι το 2027.

Ο ίδιος, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, δίνει βάρος όχι στη δική του τοποθέτηση, αλλά στο τι θέλουν να πουν οι βουλευτές της ΝΔ. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στην αμηχανία της αντιπολίτευσης απέναντι στις θεσμικές αλλαγές που εισηγείται.

Μέχρι σήμερα η ΝΔ έχει θέσει στον δημόσιο διάλογο τις εξής διατάξεις προς αναθεώρηση:

Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη

Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

Άρθρο 30 (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος) για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του ΠτΔ

Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα – συγκεκριμένα για την επιστολική ψήφο) και 'Αρθρο 54 (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας) για τον εκλογικό νόμο

Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο) για την ποινική ευθύνη υπουργών

Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Άρθρο 103 (Δημόσιοι υπάλληλοι) επανακαθορισμό μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Επιπρόσθετα, έχει θέσει τα εξής θέματα:

Μέριμνα για την προσιτή στέγη

Δημοσιονομικός «κόφτης»

Λειτουργία των κομμάτων

Κλιματική κρίση.

Τι αναμένεται να πουν οι βουλευτές της ΝΔ

Αν και εκτιμάται ότι οι παρεμβάσεις των βουλευτών της ΝΔ θα γίνουν χωρίς σοβαρές εξάρσεις, αυτές θα προσθέσουν στο «θεσμικό» πλαίσιο ένα διαφορετικό πλαίσιο εσωτερικού προβληματισμού για σειρά ζητημάτων: τη λειτουργία και τις ευθύνες του επιτελικού κράτους, τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, τις σχέσεις υπουργών και Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την εκλογική στρατηγική της ΝΔ, τις σχέσεις με την παραδοσιακή βάση της κ.ο.κ.

Όπως αναφέρουν «Τα Νέα», αναμένεται να χαραχτούν κόκκινες γραμμές, τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και από τους βουλευτές της ΝΔ, καθώς κανείς δεν επιδιώκει το περιεχόμενο και οι τόνοι της κριτικής του να διαβαστούν ως απουσία στήριξης της κυβέρνησης ή μάλλον ως ευθέως συγκρουσιακό μέτωπο με το Μαξίμου.

Μπροστά στην κεντρική γραμμή «ούτε να βάλουμε προβλήματα κάτω από το χαλί, ούτε να πυροβολούμε τα πόδια μας», αρκετοί βουλευτές προσέρχονται αποφασισμένοι να διατυπώσουν σαφείς ενστάσεις, αντιθέσεις, απορίες, νιώθοντας κάποιοι «ριγμένοι» ή «απαξιωμένοι» και διαφωνώντας κάποιοι άλλοι με κεντρικούς χειρισμούς. Εν ολίγοις, το κατά πόσο θα αναδιαμορφωθεί το αρχικό «σενάριο» θα κριθεί αφενός σε τυχόν εντάσεις της στιγμής, αφετέρου στις διατυπώσεις όσων ασκούν συνολική ή επιμέρους κριτική, έστω ήπια.

Ανάμεσα στους ομιλητές, οι Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Παππάς, Αθανάσιος Ζεμπίλης που είχαν υπογράψει την επιστολή με αποδέκτη το Μαξίμου για το επιτελικό κράτος, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Δημήτρης Καιρίδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρόσωπα των οποίων ήρθη η ασυλία λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως οι Νότης Μηταράκης και Χρήστος Μπουκώρος, πρώην υπουργοί, όπως ο Μάκης Βορίδης, κ.ά.