Βόζεμπεργκ στον Realfm 97,8 για Μέση Ανατολή: Εάν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική στην ΕΕ, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό και τη γενικότερη στάση της Ευρώπης απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή, μίλησε στoν Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ.

Τι είπε για τον τουρισμό

«Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή συζητείται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο πανευρωπαϊκός τουρισμός, λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην Ελλάδα, οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι για ακυρώσεις σοβαρών πακέτων μέχρι στιγμής. Συζητώ και με την υπουργό Τουρισμό κ. Κεφαλογιάννη με την οποία συνεργάζομαι ως Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού» τόνισε η κ. Βόζεμπεργκ σχετικά με το ενδεχόμενο μαζικών ακυρώσεων και σοβαρών συνεπειών στον κλάδο του τουρισμού λόγω του πολέμου.

«Δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική επιρροή. Δεν έχω να εισφέρω κάτι ανησυχητικό μέχρι στιγμής, δηλαδή να υπάρχουν απειλητικά μεγέθη ακυρώσεων. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση» πρόσθεσε.

Τα αεροπορικά εισιτήρια

Όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια και τις αυξήσεις που εκτιμάται ότι θα έρθουν λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων, είπε: «Υπάρχει και αλλαγή κατεύθυνσης. Υπάρχουν πακέτα τουριστών, οι οποίοι επιλέγουν άλλα μέσα μεταφοράς, κι ας είναι πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολα, ακριβώς λόγω της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων. Προσπαθεί να παρέμβει η Επιτροπή στην πολιτική που ασκείται από τις εταιρείες, αλλά επειδή μιλάμε για ιδιωτικούς τομείς, ελάχιστα μπορεί να παρέμβει. Π.χ. αν εξαρτούν και συναρτούν οι εταιρείες την ανατίμηση των εισιτηρίων, συνδυάζοντας την με τις τιμές της ενέργειας, ελάχιστα μπορεί να κάνει η Επιτροπή, παρά μόνο εάν παρέμβει οριστικά στις τιμές της ενέργειας, σε επίπεδο πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, αν παρέμβει η Επιτροπή, εκεί που προσπαθεί να παρέμβει. Κάποιες στιγμές παρεμβαίνει, αλλά καθοριστικά μέχρι στιγμής, δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Η αποχώρηση, π.χ. της Ryanair είναι μια απόφαση της πολιτικής της εταιρείας. Εκεί τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή; Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι και δεν ξέρουμε και τους λόγους».

«Ακόμη είναι σχεδόν αχαρτογράφητα τα νερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαγγελμένη στρατηγική και για τα λιμάνια και για τον τουρισμό» συμπλήρωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Η στάση της ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ερωτηθείσα για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα αντιδρά και κινείται γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχει η αίσθηση, ότι παρότι πληρώνει το ακριβότερο τίμημα από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχει τη μικρότερη δυνατή πολιτική ανάμειξη και επιρροή, σημείωσε:

«Είναι αλήθεια. Γιατί μέχρι τώρα, το γεγονός ότι δεν είχαμε Ενιαία Εξωτερική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενιαία Νομισματική Πολιτική, το βρίσκουμε μπροστά μας όταν συμβαίνουν κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές, μετρούν μεν τα οικονομικά μεγέθη, που συνδέουν τα κράτη μέλη με τις τρίτες χώρες, αλλά η παρέμβαση είναι ανύπαρκτη»

«Όταν έχουμε να κάνουμε με έναν πρόεδρο Τραμπ που σίγουρα όλοι ξέρουν ότι είναι ένας απρόβλεπτος, πανίσχυρος ηγέτης που καθορίζει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολέμου, εκεί ενδεχομένως ελάχιστα να μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και πολλά… Εάν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική, η οποία θα υπερέβαινε τα οικονομικά συμφέροντα για την ανάγκη της συντήρησης της συνοχής και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Αν θέλουν, μπορούν να το κάνουν, ενδεχομένως να μην θέλουν. Το λέω και με αυτή τη λογική» πρόσθεσε η κ. Βόζεμπεργκ.

Σχετικά με όσα λέγονται και σχεδιάζονται περί ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας και κοινής εξωτερικής πολιτικής, τόνισε: «Η ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα όντως οργανώνεται πλέον πολύ συστηματικά, πολύ προσεκτικά και με μεγάλη σοβαρότητα και σε αυτό πρωταγωνίστησε και η Ελλάδα, δια του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, που το έχει θέσει εδώ και δύο χρόνια, τότε με την παράταση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία –που και σε αυτή την περίπτωση είχε προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τετράμηνη διάρκεια, και περάσαμε τα 4,5 χρόνια. Σε αυτόν τον τομέα, λοιπόν, και στη στρατιωτική κινητικότητα που είναι αντικείμενο των επιτροπών μας, δουλεύουμε εντατικά όλες οι χώρες. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να απουσιάζει από αυτή την οργανωμένη αμυντική πολιτική, αλλά για την εξωτερική πολιτική δεν είναι ενιαία η γραμμή πάντοτε, θέλει ακόμη βήματα να γίνουν. Όμως η άμυνα, η ενωμένη άμυνα είναι πια γεγονός και στην οργάνωση και στην υλοποίηση».

Η πολιτική για τη φτώχεια

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών που αναφέρει ότι η πολιτική για τη φτώχεια που εξήγγειλε η Κομισιόν είναι χωρίς χρηματοδότηση, ενώ αντίθετα ξοδεύονται αφειδώς χρήματα για την άμυνα, η κ. Βόζεμπεργκ έκανε λόγο για άδικη κριτική μέχρι ενός σημείου.

«Ότι αποδυναμώθηκαν τα κονδύλια από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, για να ενισχυθεί η άμυνα είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι προβλέψεις για τα κράτη-μέλη, με βάση τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα κλείδωσαν ήδη 50 δισεκατομμύρια στο πακέτο που τελειώνει και τα χρήματα αυτά είναι για την επόμενη πενταετία. Σε αυτό έχουν συμβάλλει και οι Ευρωβουλευτές. Εμείς έχουμε τον κ. Αυτιά, για παράδειγμα, στην επιτροπή αυτή.

Δεν υπάρχει δηλαδή παράπονο αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη ότι κάποιο αδικήθηκε με βάση τις ανάγκες και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί που σημαίνει ότι αποδυναμώθηκαν μεν κάποια εργαλεία, αλλά χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική για την φτώχεια. Θεωρώ ότι δεν είναι σε μεγάλο βαθμό άδικη η καταγραφή αυτή. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες γιατί πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα, τα οποία δεν τα καταφέρνουν και πιέζονται υπερβολικά από τις συνθήκες και από τις συγκυρίες. Όχι όμως ότι αυτό το παραβλέπει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή» υποστήριξε.