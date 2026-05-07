Γιώργος Αυτιάς: «Δέκα προτάσεις για μετανάστευση και άσυλο – Αύξηση κονδυλίων, άμεσες επιστροφές και ολοκλήρωση των έργων στον Έβρο»

Δέκα προτάσεις κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σχετικά με την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Αυτιάς «έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αυξημένης χρηματοδότησης των περιφερειών που πιέζονται από έντονες μεταναστευτικές ροές και στην επαρκή χρηματοδότηση των ελληνικών συνόρων, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης». Παράλληλα ζήτησε και την ολοκλήρωση των έργων στον Έβρο.

«Ζητώ την ολοκλήρωση των έργων στον Έβρο στα σύνορα με την Τουρκία. Το θυμάστε; Έγινε υβριδική επίθεση με 25.000 παράνομους μετανάστες που ήθελαν να σπάσουν τα σύνορα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για «ισχυρή παρουσία» της Frontex στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για «γρήγορες και αποτελεσματικές επιστροφές παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Οι 10 προτάσεις που παρουσίασε στην Επιτροπή Οικονομικών είναι οι εξής:

  • 1. Αύξηση των κονδυλίων για τη μετανάστευση και το άσυλο.
  • 2. Δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων ανάμεσα στα Ταμεία που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο.
  • 3. Ενίσχυση της παρουσίας της Frontex στα κράτη πρώτης γραμμής.
  • 4. Γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • 5. Διαρκής χρηματοδότηση των περιφερειών που πιέζονται από έντονες μεταναστευτικές ροές.
  • 6. Άμεση εφαρμογή του νέου κανονισμού για τη μετανάστευση και το άσυλο.
  • 7. Προκαθορισμένη χρηματοδότηση στα κράτη μέλη που πιέζονται από μεταναστευτικές ροές.
  • 8. Χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των έργων στον Έβρο στα σύνορα με την Τουρκία.
  • 9. Επαρκής χρηματοδότηση για τα σύνορα των κρατών πρώτης γραμμής που πιέζονται από μεταναστευτικές ροές.
  • 10. Αυστηρός έλεγχος και πλήρης διαφάνεια στα κονδύλια που διατίθενται σε τρίτες χώρες για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Η ομιλία του Γιώργου Αυτιά:

