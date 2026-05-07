Δολοφονία Μοσχούρη: Τρεις εκ των συλληφθέντων σχεδίαζαν την εκτέλεση γνωστού βαρυποινίτη – Παρακολουθούσαν την δικηγόρο του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Γιώργος Μοσχούρης, Χαλάνδρι, δολοφονία

Συνελήφθησαν την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 από αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τρεις άνδρες, για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη. Ο 55χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές με το προσωνύμιο «Θαμνάκιας» και δολοφονήθηκε έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και εκτός από τη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025 καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη δικογραφία για τη δολοφονία του «Θαμνάκια» συμπεριλαμβάνεται και ένας τέταρτος άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές και αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σχεδίαζαν δολοφονία γνωστού βαρυποινίτη

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες είχαν εμπλακεί σε υπόθεση παρακολούθησης μίας δικηγόρου, η οποία συνδεόταν συναισθηματικά με πολύ γνωστό ποινικό, ο ποιος είναι φυλακισμένος εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις άνδρες σχεδίαζαν να εκτελέσουν τον γνωστό βαρυποινίτη.

Η σχέση με τον Γιάννη Λάλα

Ο ένας εκ των συλληφθέντων και ο έγκλειστος, που περιλαμβάνεται στην δικογραφία για τη δολοφονία του «Θαμνάκια», φέρεται να είχαν σχέσεις με τον Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, στην Αράχωβα.

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Το φονικό καρτέρι στο Χαλάνδρι

Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος φέρεται να ήταν ηγετικό μέλος της λεγόμενης Greek Mafia, είχε σημειωθεί το απόγευμα της 24ης Απριλίου έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στο 52χρονο θύμα και μόλις βγήκε από την κλινική, τον πλησίασαν με το όχημά τους και ένας εξ’ αυτών άρχισε να πυροβολεί με καλάζνικόφ τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σημείο δεκάδες κάλυκες από καλάσνικοφ ενώ λίγη ώρα μετά βρέθηκε στο Πάτημα Χαλανδρίου καμένο το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη δολοφονική επίθεση.

Τότε είχε προκαλέσει εντύπωση ακόμη και στις Αρχές που χειρίζονταν την υπόθεση, το πόσο «τυφλό» ήταν το «χτύπημα» σε βάρος του «Θαμνάκια». Μάλιστα επισήμαιναν πως επρόκειτο για μία εκτέλεση πολύ υψηλού ρίσκου, καθώς εντοπίστηκαν σφαίρες σε τέσσερα αυτοκίνητα, σε παράρτημα της κλινικής, σε γκισέ της ρεσεψιόν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες, αφού οι δράστες πυροβολούσαν κατά ριπάς με καλάσνικοφ.

