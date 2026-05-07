«Κιβωτός του Κόσμου»: Να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για οικονομικά εγκλήματα ζητεί ο εισαγγελέας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

πατήρ Αντώνιος

Σειρά βαρύτατων οικονομικών εγκλημάτων σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών της «Κιβωτού του Κόσμου», καταλογίζει ο εισαγγελέας Μαργαρίτης Κωστίμπας στον ιδρυτή της ΜΚΟ πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα και δύο ακόμη κατηγορούμενους, των οποίων ζητεί την παραπομπή ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Με τη δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του ιδρυτή της «Κιβωτού» για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο αγοριών σε εξέλιξη, η δικογραφία για τα οικονομικά της «Κιβωτού» εισέρχεται προς κρίση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με παραπεμπτική εισήγηση του Εισαγγελέα.

Με την πολυσέλιδη πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει για την υπόθεση, ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι ο Αντώνιος Παπανικολάου, η σύζυγός του Σταματία Γεωργαντή, ένα στενό συγγενικό πρόσωπο του κληρικού και ένας στενός τους συνεργάτης, πρέπει να δικαστούν για βαριές κατηγορίες που κατά περίπτωση αφορούν τα κακουργήματα της απιστίας, υπεξαίρεσης από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθικής αυτουργίας στις δύο πρώτες πράξεις αλλά και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Κωστίμπα, το ζευγάρι των ιδρυτών της «Κιβωτού», ιδιοποιούνταν ποσά προερχόμενα από έσοδα της ΜΚΟ τα οποία μέσω του τρίτου κατηγορούμενου «νομιμοποιούσαν» μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα. «Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι -αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση- εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους».

Βασισμένη στα στοιχεία του οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στα οικονομικά της «Κιβωτού», η πρόταση του εισαγγελέα παραθέτει σειρά αδιαφανών πρακτικών στην οικονομική λειτουργία της Κιβωτού και πλήρους απουσίας ελέγχων με συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαχείριση μετρητών που ελάμβανε η ΜΚΟ. «Καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα» τονίζεται στην πρόταση στην οποία γίνεται επίκληση των 63 τραπεζικών λογαριασμών που εντοπίστηκαν, εκτός βιβλίων.

Επίσης σημειώνεται ότι δεν υπήρχε αντιπαραβολή με λογιστικά στοιχεία. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, η πρεσβυτέρα ως φυσική αυτουργός αδικημάτων, προέβη σε διάφορες ενέργειες λειτουργώντας «υπό την πειθώ και φορτικότητα» του συζύγου της που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός. Μία από αυτές τις ενέργειες ήταν η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν το ζευγάρι των κατηγορουμένων απομακρυνθεί από τη διοίκηση. Τονίζει επίσης ο εισαγγελέας ότι η πρεσβυτέρα, κατόπιν παραινέσεων του βασικού κατηγορούμενου, δεν απέδωσε ως όφειλε στην προσωρινή διοίκηση της «Κιβωτού», τον Νοέμβριο του 2022, αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα, περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Στην πρόταση γίνεται πλήρης περιγραφή αγοράς και συντήρησης ακινήτου με χρήματα της «Κιβωτού» το οποίο περιήλθε στην κατοχή του ιδρυτή της. Παράλληλα σημειώνονται τα διάφορα ποσά που παρέχονταν στα τέκνα του ζευγαριού χωρίς αιτιολογία και έλεγχο.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητάει από το Συμβούλιο να διατηρήσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στους δύο κατηγορούμενους μετά την απολογία τους.

Πηγή: ΑΠΕ

