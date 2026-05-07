Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη – Είχε προηγηθεί καταγγελία για βιασμό από τη σύζυγό του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προέβησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 21 ετών συζύγου του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, καθώς, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 28χρονο το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή των Μετεώρων, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με το Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε, επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ύστερα από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 28χρονος συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

