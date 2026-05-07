Κεφαλονιά: Όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε 4χρονο παιδί – Συνελήφθη ο οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6/5 στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά όταν ένας 4χρονος παρασύρθηκε από Ι.Χ. όχημα εντός της λιμενικής ζώνης. Το παιδί νοσηλεύεται, ενώ ο 34χρονος οδηγός συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κεφαλληνίας για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αργοστολίου, όταν Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Νοσηλεύεται ο 4χρονος

Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω παρακολούθηση.

Από το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος.