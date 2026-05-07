Ισραήλ: Ανακοίνωσε την εξόντωση του διοικητή της Δύναμης Ραντουάν σε πλήγμα στη Βηρυτό

Με ένα στοχευμένο αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση του Αχμέντ Αλί Μπαλούτ, ο οποίος κατείχε τη θέση του διοικητή της επίλεκτης Μονάδας Ραντουάν της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), κατά την ίδια επιχείρηση σκοτώθηκαν επίσης ο Μοχάμαντ Άλι Μπαζί, επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της Μονάδας Νασέρ, καθώς και ο Χουσεΐν Χασάν Ρομανί, αξιωματικός παρατήρησης της αεράμυνας της οργάνωσης.

בתקיפה מדויקת בדאחייה שבביירות: צה”ל חיסל את מפקד יחידת ‘כוח רדואן’ בארגון הטרור חיזבאללה מצורפת הודעת דובר צה”ל בנושא חיסולו של מפקד יחידת ‘כוח רדואן’, אחמד ע’אלב בלוט: https://t.co/hUibPKRDVV pic.twitter.com/c7EEeQNkGl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 7, 2026



Η στρατιωτική ισχύς της Χεζμπολάχ έχει ενισχυθεί σημαντικά από την ουσιαστική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη του συμμάχου της, του Ιράν.

Η Τεχεράνη, πέρα από τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στη δημιουργία της οργάνωσης το 1982, συνεχίζει να δρα σε πλήρη συντονισμό μαζί της κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που μεσολάβησαν έκτοτε.