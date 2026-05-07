Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται στην Ισπανία – Τι γνωρίζουν οι γιατροί για τον τρόπο εξάπλωσης του στελέχους των Άνδεων

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού και ήταν ακινητοποιημένο από την Κυριακή στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου απέπλευσε για την Ισπανία την Τετάρτη, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, αφού τρία άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρά άρρωστα, εκκενώθηκαν.

Το MV Hondius, με σχεδόν 150 επιβαίνοντες, αναμένεται να δέσει στην Τενερίφη της Ισπανίας, στα Κανάρια Νησιά , εντός τριών ημερών, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, προσθέτοντας ότι όσοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο πλοίο δεν παρουσίαζαν κανένα σύμπτωμα της νόσου.

Η εκκένωση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου από τα Κανάρια Νησιά, ανακοίνωσε το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών την Τετάρτη 6 Μαΐου.

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροπλάνων που θα τους επαναπατρίσουν στις χώρες τους, ανέφεραν πηγές του υπουργείου.

Το πλοίο MV Hondius, το οποίο απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήριο την Τετάρτη, αναμένεται στα Κανάρια Νησιά το Σάββατο, σύμφωνα με τη Μαδρίτη.

Το κρουαζιερόπλοιο ταξίδευε με 147 άτομα

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το ξέσπασμα του ιού hantavirus που σκότωσε τρεις επιβάτες που επέβαιναν στο πλοίο που ακινητοποιήθηκε στα ανοικτά του λιμένα της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου στον Ατλαντικό και του οποίου ο ιδιοκτήτης ζήτησε άδεια την Τετάρτη να δέσει στην Τενερίφη. Παρόλο που έχουν εντοπιστεί αρκετά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος, η ακριβής προέλευση της μόλυνσης και οι συνθήκες εξάπλωσής της παραμένουν αβέβαιες σε αυτό το στάδιο, όπως και η πραγματική έκταση του επεισοδίου.

Το πλοίο ταξίδευε με 147 άτομα – 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος – 23 εθνικοτήτων, δήλωσε ο ΠΟΥ την Τρίτη.

Μεταξύ των επιβατών, οι μεγαλύτερες ομάδες είναι Βρετανοί (19), Αμερικανοί (17) και Ισπανοί (13), σύμφωνα με την εταιρεία. Υπάρχουν επίσης, μεταξύ άλλων, πέντε Γάλλοι πολίτες.

Μέσα στο πλήρωμα, οι πιο εκπροσωπούμενες εθνικότητες είναι οι Φιλιππινέζοι (38) και οι Ουκρανοί (5).

Μόλις φτάσουν στην Τενερίφη, εφόσον εξακολουθούν να είναι υγιείς, όλοι οι μη Ισπανοί πολίτες θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, δήλωσε ο Γκαρσία σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, είπε. Η διάρκεια της καραντίνας θα εξαρτηθεί από το πότε ενδεχομένως είχαν επαφή με τον ιό , είπε, προσθέτοντας ότι έχει περίοδο επώασης 45 ημερών.

Τρία άτομα – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχουν πεθάνει από την επιδημία.

Συνολικά οκτώ άτομα -συμπεριλαμβανομένου ενός Ελβετού πολίτη που επέστρεψε στην πατρίδα του και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη- υπάρχουν υποψίες ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, με τρία από αυτά να επιβεβαιώνονται με εργαστηριακές εξετάσεις, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής θα πραγματοποιήσει παγίδευση και ανάλυση τρωκτικών στη νότια πόλη Ουσουάια, από όπου προήλθε το κρουαζιερόπλοιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι αξιωματούχοι ανακατασκευάζουν το δρομολόγιο των Ολλανδών πολιτών που ταξίδεψαν στην Αργεντινή και τη Χιλή και αργότερα εμφάνισαν συμπτώματα του ιού hantavirus κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, ανέφερε η δήλωση.

Δεν έχουν εντοπιστεί σχετικά κρούσματα στην Αργεντινή.

Εκκενώσεις και ιχνηλάτηση

Η Νότια Αφρική επιβεβαίωσε ότι είχε εντοπίσει μεταξύ των θυμάτων το στέλεχος του ιού των Άνδεων που μπορεί – σε σπάνιες περιπτώσεις – να εξαπλωθεί μεταξύ των ανθρώπων μέσω πολύ στενής επαφής. Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε ότι θα στείλει RNA του ιού των Άνδεων και οδηγίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία σε εργαστήρια στην Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτό είναι το μόνο στέλεχος (του χανταϊού) που είναι γνωστό ότι προκαλεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μια τέτοια μετάδοση είναι πολύ σπάνια και… συμβαίνει μόνο λόγω πολύ στενής επαφής», δήλωσε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι κάτοικοι της Τενερίφης δήλωσαν ότι ανησυχούν για τον ελλιμενισμό του πλοίου εκεί. «Οι άνθρωποι φοβούνται», δήλωσε η 62χρονη Μαργαρίτα Μαρία, προσθέτοντας ότι το πλοίο θα πρέπει να πάει αλλού στην Ισπανία.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι τα τρία άτομα που εκκενώθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη βρίσκονταν καθ’ οδόν προς την Ολλανδία.

Το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι μεταξύ αυτών των ανθρώπων περιλαμβάνονται ένας Ολλανδός, ένας Γερμανός και ένας Βρετανός και ότι θα μεταφερθούν σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στην Ευρώπη.

Ένα από τα αεροσκάφη που μετέφεραν δύο ασθενείς από το Πράσινο Ακρωτήριο στο Άμστερνταμ επρόκειτο να σταματήσει στο Μαρόκο για ανεφοδιασμό με καύσιμα, αλλά το Μαρόκο αρνήθηκε να επιτρέψει την προσγείωση του αεροσκάφους και αντ’ αυτού το αεροπλάνο ανεφοδιαζόταν στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Ενώ βρισκόταν στη Γκραν Κανάρια, ο γιατρός του αεροσκάφους ανέφερε πρόβλημα με το σύστημα υποστήριξης ζωής του ασθενούς και ο ασθενής είναι πλέον συνδεδεμένος στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του αεροδρομίου, περιμένοντας την άφιξη ενός νέου αεροσκάφους για να συνεχίσει το ταξίδι, ανέφερε το υπουργείο.

Δύο από τους εκκενωθέντες παρουσίασαν οξέα συμπτώματα, δήλωσε η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, Oceanwide Expeditions. Το τρίτο άτομο είχε στενή σχέση με τον Γερμανό επιβάτη που πέθανε στο πλοίο στις 2 Μαΐου. Το ολλανδικό υπουργείο δήλωσε ότι το άτομο αυτό πιθανώς είχε μολυνθεί από τον ιό.

Το πλοίο ξεκίνησε από το νότιο άκρο της Αργεντινής την 1η Απριλίου και ταξίδεψε σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της γης, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού νησιού Αγία Ελένη.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε σε επιστολή της προς το κοινοβούλιο ότι περίπου 40 άτομα αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, συμπεριλαμβανομένου του Ελβετού υπηκόου που έκτοτε εμφάνισε συμπτώματα.

Το Πράσινο Ακρωτήριο είχε προβλεφθεί ως ο τελικός προορισμός του πλοίου, αλλά το αρχιπέλαγος στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής δεν επέτρεψε στους επιβάτες να αποβιβαστούν στην ακτή λόγω της επιδημίας.

«Είναι διαφορετικό από τον COVID»

Από την έναρξη της επιδημίας, ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό από έναν ιό που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά είναι χαμηλός και τόνισε την Τετάρτη ότι αυτό παραμένει στην πραγματικότητα.

«Έτσι, όταν λέμε στενή επαφή (για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο), εννοούμε πολύ στενή σωματική επαφή, είτε πρόκειται για κοινή χρήση κουκέτας είτε για κοινή χρήση καμπίνας, παρέχοντας ιατρική περίθαλψη, για παράδειγμα, (που είναι) πολύ, πολύ διαφορετική από τον COVID και πολύ διαφορετική από τη γρίπη», δήλωσε στο Reuters η Μαρία Βαν Κέρκοβε, διευθύντρια διαχείρισης επιδημιών και πανδημιών του ΠΟΥ.

Ο Βαν Κέρκοβε δήλωσε ότι ο ΠΟΥ συνεργάζεται με χώρες για να παρακολουθήσει τους επιβάτες που εγκατέλειψαν το πλοίο στην Αγία Ελένη στον νότιο Ατλαντικό, πριν αυτό φτάσει στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Η Νότια Αφρική έχει εντοπίσει 65 άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με άτομα με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα ιού hantavirus, και άλλες χώρες έχουν εντοπίσει 12, δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Νότια Αφρική, Shenaaz El-Halabi.

Τι γνωρίζουν οι γιατροί για τον τρόπο εξάπλωσης του hantavirus των Άνδεων

Το 2018, οι υγειονομικές αρχές στη νότια Αργεντινή αγωνίζονταν να κατανοήσουν τι είχε προκαλέσει την σοβαρή ασθένεια σχεδόν 36 ανθρώπων στο χωριό Επουγιέν. Μέχρι το τέλος της επιδημίας, 11 από αυτούς είχαν πεθάνει.

Πριν από το ξέσπασμα στο Epuyen, ελάχιστα ήταν γνωστά για το στέλεχος των Άνδεων, δήλωσε στο CNN ο Δρ. Gustavo Palacios, μικροβιολόγος στην Ιατρική Σχολή Icahn στο Όρος Σινάι στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία στον χειρισμό αυτού του ιού», δήλωσε ο Palacios, ο οποίος ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιστημών Γονιδιώματος στο Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Λοιμωδών Νοσημάτων του Στρατού των ΗΠΑ, όταν βοήθησε να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο ιός μεταδιδόταν από άτομο σε άτομο. Η μελέτη της επιδημίας δημοσιεύθηκε το 2020 στο New England Journal of Medicine.

«Πιθανώς έχουμε λιγότερα από – δεν ξέρω, σας δίνω έναν αριθμό, απλώς για να μετρήσουμε – 300 κρούσματα στην ιστορία» μετάδοσης του ιού των Άνδεων από άνθρωπο σε άνθρωπο και περίπου 3.000 κρούσματα στις Άνδεις συνολικά, επεσήμανε. Είναι επίσης μέλος μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν για την τρέχουσα επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο.

Με βάση την έρευνά τους για την επιδημία Epuyen, η οποία περιελάμβανε τρία ξεχωριστά γεγονότα υπερμετάδοσης – όπου ένα μόνο άτομο μετέδωσε τη μόλυνση σε πολλά άλλα – ο Palacios δήλωσε ότι το χρονικό περιθώριο για τη μετάδοση του ιού των Άνδεων φαίνεται να είναι σύντομο, περίπου μία ημέρα. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο αποκορύφωμα της μολυσματικότητάς τους την ημέρα που εμφανίζουν πυρετό.

Αλλά η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι ο ιός θα μπορούσε να μεταδοθεί σχετικά εύκολα κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου, μετά από περιόδους σύντομης μόνο εγγύτητας με κάποιον άλλο.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να δείξουν ότι ο πρώτος ασθενής, ένας 68χρονος άνδρας που παρευρέθηκε σε πάρτι γενεθλίων με περίπου 100 άλλα άτομα, μόλυνε κάποιον άλλο αφού ήρθε σε επαφή μαζί του μόνο για λίγα λεπτά, καθ’ οδόν προς την τουαλέτα.

Σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των νοτιοδυτικών ΗΠΑ, τα τρωκτικά είναι γνωστό ότι φιλοξενούν ιούς hantavirus. Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται μέσω επαφής με τα ούρα, τα κόπρανα ή το σάλιο τους.

Πιο πρόσφατα, ο ιός hantavirus έγινε είδηση ​​στις ΗΠΑ το 2025, αφού μια νεκροψία διαπίστωσε ότι η Betsy Arakawa, σύζυγος του ηθοποιού Gene Hackman, είχε πεθάνει από τον ιό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χανταϊοί οδηγούν σε αυτό που ονομάζεται αδιέξοδη λοίμωξη: Ένας άνθρωπος μολύνεται μετά από επαφή με ζωικά περιττώματα, αλλά δεν τα μεταδίδει σε κανέναν άλλο.

Ο ιός των Άνδεων αποτελεί εξαίρεση, ωστόσο. Μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ ανθρώπων, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να προκαλέσει επιδημίες.

Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η απειλή που προκύπτει από την τρέχουσα έξαρση στο κρουαζιερόπλοιο Hondius είναι χαμηλή, ο ΠΟΥ έχει κατατάξει τους χανταϊούς ως αναδυόμενα παθογόνα προτεραιότητας με υψηλό δυναμικό πρόκλησης διεθνών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία λόγω της σοβαρότητας αυτών των λοιμώξεων. Η λοίμωξη από χανταϊό μπορεί να είναι θανατηφόρα σε έως και 40% των περιπτώσεων .