Δολοφονία Μοσχούρη: Τέσσερις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Μαφιόζικη εκτέλεση στο Χαλάνδρι

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν από την ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πριν από έναν χρόνο.

Ο 55χρονος Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός στις Αρχές με το προσωνύμιο «θαμνάκιας», δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι το 2025.

Τότε είχε προκαλέσει εντύπωση ακόμη και στις Αρχές που χειρίζονταν την υπόθεση, το πόσο «τυφλό» ήταν το «χτύπημα» σε βάρος του «Θαμνάκια». Μάλιστα επισήμαιναν πως επρόκειτο για μία εκτέλεση πολύ υψηλού ρίσκου, καθώς εντοπίστηκαν σφαίρες σε τέσσερα αυτοκίνητα, σε παράρτημα της κλινικής, σε γκισέ της ρεσεψιόν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες, αφού οι δράστες πυροβολούσαν κατά ριπάς με καλάσνικοφ.

Συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη, από αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τρεις άνδρες, για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και εκτός από τη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025 καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη δολοφονία του Μοσχούρη εμπλέκεται και ένας τέταρτος άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές και αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε οριακή κατάσταση το νοσοκομείο της Λήμνου- Σοβαρές ελλείψεις γιατρών και καμία νέα προκήρυξη

Το απρόσμενο σημάδι στη συμπεριφορά που μπορεί να σχετίζεται με αυτοκτονικές σκέψεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιες ειδικότητες αφορά

Νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και τι θα ισχύσει φέτος για τα κριτήρια και ...

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
08:47 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Κίνηση… παντού: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Πειραιά – Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής το πρωί της ...
06:15 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη νυχτοπεταλούδα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:53 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 7 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ημέρα Μνήμ...
05:16 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (7/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή