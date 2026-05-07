Δολοφονία Μοσχούρη: Τέσσερις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν από την ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πριν από έναν χρόνο.

Ο 55χρονος Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός στις Αρχές με το προσωνύμιο «θαμνάκιας», δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι το 2025.

Τότε είχε προκαλέσει εντύπωση ακόμη και στις Αρχές που χειρίζονταν την υπόθεση, το πόσο «τυφλό» ήταν το «χτύπημα» σε βάρος του «Θαμνάκια». Μάλιστα επισήμαιναν πως επρόκειτο για μία εκτέλεση πολύ υψηλού ρίσκου, καθώς εντοπίστηκαν σφαίρες σε τέσσερα αυτοκίνητα, σε παράρτημα της κλινικής, σε γκισέ της ρεσεψιόν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες, αφού οι δράστες πυροβολούσαν κατά ριπάς με καλάσνικοφ.

Συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη, από αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τρεις άνδρες, για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και εκτός από τη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2025 καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη δολοφονία του Μοσχούρη εμπλέκεται και ένας τέταρτος άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές και αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του.