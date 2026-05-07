Γαλλία: «Δίχτυ προστασίας» στις αεροπορικές εταιρείες λόγω της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, η οποία προετοιμάζει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προς τις αεροπορικές εταιρείες που πλήττονται από την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel).
Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Φιλίπ Ταμπαρό.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ταμπαρόανέφερε ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των αερομεταφορέων σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.
Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται:
- Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
- Η παράταση των προθεσμιών πληρωμής φόρων
- Η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τον προγραμματισμό πτήσεων και τα φορτία καυσίμων
«Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πλήγμα. Η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί πλήρως για να τις υποστηρίξει και να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος υπουργός.
Anticiper, adapter, soutenir : c’est le cap que nous fixons pour accompagner le secteur aérien à l’approche de l’été.
Avec Roland Lescure, Serge Papin et Maud Bregeon, nous avons adressé aux acteurs du secteur aérien un message clair : confiance et mobilisation pour la saison… pic.twitter.com/0FiL0GAQmG
— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) May 6, 2026
Σε κίνδυνο οι καλοκαιρινές πτήσεις στην Ευρώπη
Οι ευρωπαϊκές αρχές αναζητούν εναγωνίως λύσεις για να αποτρέψουν εκτεταμένες διακοπές στις αερομεταφορές αυτό το καλοκαίρι.
Η κινητοποίηση αυτή ακολουθεί τις δραματικές προειδοποιήσεις των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών για επικείμενες ελλείψεις καυσίμων εντός των επόμενων εβδομάδων, ως άμεση συνέπεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Γηραιά ήπειρο, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων αεριωθουμένων, με σχεδόν το 75% αυτών να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.
Πηγή: Al Jazeera