Γαλλία: «Δίχτυ προστασίας» στις αεροπορικές εταιρείες λόγω της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, η οποία προετοιμάζει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προς τις αεροπορικές εταιρείες που πλήττονται από την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel).

Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Φιλίπ Ταμπαρό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ταμπαρόανέφερε ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των αερομεταφορέων σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.

Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται:

Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Η παράταση των προθεσμιών πληρωμής φόρων

Η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τον προγραμματισμό πτήσεων και τα φορτία καυσίμων

«Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πλήγμα. Η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί πλήρως για να τις υποστηρίξει και να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος υπουργός.

Σε κίνδυνο οι καλοκαιρινές πτήσεις στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αρχές αναζητούν εναγωνίως λύσεις για να αποτρέψουν εκτεταμένες διακοπές στις αερομεταφορές αυτό το καλοκαίρι.

Η κινητοποίηση αυτή ακολουθεί τις δραματικές προειδοποιήσεις των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών για επικείμενες ελλείψεις καυσίμων εντός των επόμενων εβδομάδων, ως άμεση συνέπεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Γηραιά ήπειρο, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων αεριωθουμένων, με σχεδόν το 75% αυτών να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Al Jazeera