Δολοφονία στην Κρήτη: Με δάκρυα και ένα απέραντο «γιατί» το τελευταίο αντίο στον 21χρονο – Ένταση συγγενών με αστυνομικούς

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα πένθους τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του 21χρονου Νικήτα, που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα από τα πυρά του 54χρονου.

Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο του Δήμου Μυλοποτάμου, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αποχαιρετούν τον άτυχο νέο μέσα σε έντονη συγκίνηση, δάκρυα και ένα απέραντο “γιατί”.

Στον χώρο υπάρχει διακριτική παρουσία της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διασφάλιση της ηρεμίας. Σύμφωνα με το cretalive.gr, στη θέα των αστυνομικών ωστόσο υπήρξε οργή και μάλιστα ζητήθηκε σε έντονο τόνο η αποχώρηση τους από το σημείο.

Όπως αναφέρει το cretaone.gr, οι συγγενείς του 21χρονου ζήτησαν από τους αστυνομικούς να φύγουν, καθώς -όπως λένε- δεν έκαναν τίποτα για να τον προστατεύσουν. «Τώρα εμείς τι να σας κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά η αδελφή του 21χρονου στους αστυνομικούς.

